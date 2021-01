Trump sætter Pence i slem kattepine

Præsidenten vil have sin trofaste støtte Mike Pence til at underkende valgmændenes stemmer, der giver Joe Biden præsidentposten

I dag skal Kongressen formelt godkende valgmændenes stemmer fra 15. december.

Her blev valgresultatet fra 3. november bekræftet af valgmændene, som gav Joe Biden de fornødne 270 stemmer for at vinde præsidentvalget.

Men onsdag er der udsigt til drama i Kongressen. Flere republikanere med senator Ted Cruz i spidsen har svoret, at de vil stemme imod, når USA's kongres i dag skal bekræfte valgmandsstemmerne og dermed Joe Bidens sejr.

Det er blevet en stor kattepine for Mike Pence, der som vicepræsident har den uheldige hovedrolle at skulle give den endelige godkendelse i Kongressen.

Store profiler nægter stadig: Vil stemme imod på onsdag

Trump presser på

Mike Pences chef to uger endnu, Donald Trump, presser nemlig den 61-årige politiker for, at han skal forkaste valgmændenes stemmer med henvisning til, at der er foregået omfattende valgsvindel ved præsidentvalget.

- Jeg håber, at Mike Pence klarer den for os. Gør han ikke det, vil jeg selvfølgelig ikke være så gode venner med ham længere, sagde præsidenten efterfulgt af et let smil ifølge Politico mandag under et vælgermøde i Georgia, hvor der onsdag kæmpes om de sidste to sæder i Senatet.

Dagens begivenhed har samlet mange tusinder af Trump-støtter i Washington D.C., og det er allerede kommet til voldsomme sammenstødd.

Onsdag gentager præsidenten sin pointe på Twitter:

'Hvis Mike Pence klarer den for os, vinder vi præsidentposten,' skriver han blandt andet og henviser igen til valgsnyd i flere delstater.

'Vicepræsidenten har magten til at forkaste korrupte valgmænd,' har Trump også tidligere skrevet.

Som bl.a. New York Times skriver, har vicepræsidenten dog ikke den magt, som Trump hævder.

Vil udfordre resultatet

Normalt ses godkendelsen af valgmændenes stemmer som en ren formalitet, der plejer at forløbe helt udramatisk.

Men ikke denne gang.

Ted Cruz og 11 af hans republikanske kolleger og kommende kolleger i Senatet har i sidste uge meddelt, at de kræver en 'ti-dages hasterevision' af stemmeoptællingen i 'omstridte stater'.

Tidligere blev den republikanske senator Josh Hawley den første til at meddele, at han vil udfordre resultatet af præsidentvalget.

De i alt 12 republikanere vil stemme for at afvise valgmænd fra svingstater, der er centrale i præsident Donald Trumps påstande om, at der er sket omfattende valgsvindel.

Trumps advokater har protesteret over valget ved flere end 60 domstole, men ikke fået medhold noget sted - heller ikke i den amerikanske højesteret, Supreme Court.

Dermed er afstemningen onsdag en sidste chance for at udfordre valgresultatet.

Men det ses af iagttagere som en mest af alt symbolsk handling. Den ventes ikke at få den store effekt, ej heller at rokke ved resultatet af præsidentvalget.