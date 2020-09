Trump sagsøgt af sin niece

Mary Trump lagde torsdag sag an mod sin onkel, Donald Trump.

I sagsanlægget anklager hun præsidenten og andre familiemedlemmer for at svindle hende for en arv til en værdi af titusindvis af dollars. Det skriver flere internationale medier, herunder CNN og New York Times.

Det er således Donald Trump, hans søster, Maryanne Trump Barry, samt hans for nyligt afdøde bror, Robert Trump, som niecen har sagsøgt for bedrageri og uagtsomhed.

I første sætning af sagsanlæggets dokumenter står der således, at for Trump-familien gjaldt det, at 'svindel ikke kun var en del af familiens forretningsmetoder - Det var en måde at leve på'.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mary Trump er uddannet klinisk psykolog. Foto: Peter Serling/Simon & Schuster/Ritzau Scanpix

Donald Trumps niece udgiver bog om sin dysfunktionelle familie

Afslørende bog

14. juli udgav Mary Trump bogen 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' ('For meget og aldrig nok: Sådan skabte min familie verdens farligste mand', red.). En afslørende og knapt så flatterende bog om den amerikanske præsident.

I bogen, der dels er en historie om Trump-familien og dels en psykologisk analyse af Donald Trump, beskriver Mary Trump, som er uddannet psykolog, familiens traumer, og hvordan familiens patriarkat ifølge hende har 'ødelagt' Donald Trump.

'Ved at begrænse Donalds adgang til sine egne følelser og gøre dem uacceptable, forvandlede Fred (Trumps far, red.) sin søns opfattelse af verden og gjorde skade på hans evne til at leve i den,' lyder et uddrag fra bogen ifølge Washington Post.

Det er første gang, at et medlem af præsident Trumps familie har offentliggjort lidet flatterende historier om den tidligere ejendomsmatador og reality-tv-stjerne.

Familien gik da også i juni rettens vej og forsøgte at stoppe publiceringen af bogen. De mente, at en aftale underskrevet i 2001 burde forhindre bogen i at blive udgivet.