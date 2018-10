Trump sammenligner Saudi-Arabien med Kavanaugh

USA's præsident, Donald Trump, kritiserer den stigende globale fordømmelse af Saudi-Arabien i sagen om den forsvundne journalist Jamal Khashoggi.

Han mener, at Saudi-Arabien fortjener at blive betragtet som uskyldigt, indtil det modsatte er bevist.

I et interview med nyhedsbureauet AP drager Trump paralleller til sagen om højesteretsdommer Brett Kavanaugh, der kort tid før sin godkendelse blev anklaget for seksuelle overgreb.

- Så kører vi løs igen med, at du er skyldig, indtil din uskyld er bevist, siger præsidenten.

- Det bryder jeg mig ikke om. Vi er netop gået igennem alt det her med dommer Kavanaugh, og han var hele tiden uskyldig, så vidt jeg ved.

- Vi er nødt til først at finde ud af, hvad der er sket, tilføjer han.

I et interview i Det Ovale Kontor tirsdag aften drager Trump paralleller mellem Saudi-Arabien-sagen og højesteretsdommer Brett Kavanaugh. Foto: AP

Udtalelserne kommer tirsdag, efter at Donald Trump tidligere på dagen talte i telefon med Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

Under samtalen bedyrede kronprinsen Saudi-Arabiens uskyld i sagen. Det meddelte Trump efterfølgende i et opslag på Twitter.

Bin Salman lovede desuden en ’omgående’ undersøgelse af, hvorfor Jamal Khashoggi har været savnet, siden han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul 2. oktober.

Tv-stationen CNN har citeret anonyme kilder, der betegnes som tyrkiske embedsfolk, for, at der er fundet beviser for, at Khashoggi blev dræbt på konsulatet.

Saudi-Arabien har accepteret, at tyrkiske efterforskere har undersøgt konsulatet. CNN's anonyme kilde hævder, at der her er blevet fundet spor efter drab og partering af Jamal Khashoggi.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, besøgte tirsdag den saudiarabiske kronprins for at få en forklaring.

- Min vurdering er, at der er seriøs dedikation i forhold til at få alle fakta på plads og sikre ansvarlighed, herunder at holde højtstående embedsmænd og ledere ansvarlige, sagde Pompeo efter mødet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiske efterforskere har udtrykt frustration over saudiaraberne. Ifølge efterforskerne var konsulatet blevet rengjort og væggene malet på ny, før de tyrkiske efterforskere blev lukket ind på konsulatet mandag.