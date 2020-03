Trump sender brev til Nordkorea

I et brev har den amerikanske præsident, Donald Trump, tilbudt Nordkorea hjælp til at håndtere coronakrisen

Donald Trump er klar til at hjælpe sin tidligere rival, Kim Jong-un.

Det skriver nyhedsbureauerne NTB og dpa.

Det er Kim Yo–jong, søsteren til Nordkoreas leder, som fortæller om Trumps brev, der kom lørdag, og amerikanerne har allerede bekræftet. Den er god nok.



'I brevet forklarede han (Trump, red.) sin plan for at sætte fart på forholdet mellem de to lande og udtrykte sin hensigt om at indlede et samarbejde mod epidemien', skriver Kim i pressemeddelelse ifølge det nordkoreanske statslige nyhedsbureau KCNA.

Samtidig roser Donald Trump den nordkoreanske statsleder for at beskytte sit folk mod den sygdom, der har dræbt tusindvis på verdensplan.

Kæmpe hjælpepakke på vej

Demokrater og republikanere forhandlede natten til søndag dansk tid på højtryk for at nå til enighed om en pakke på formentlig over 1000 milliarder dollar. Det svarer til omkring 7000 milliarder danske kroner.

Den skal forsøge at afbøde de værste konsekvenser af den internationale økonomiske krise, som coronavirus har bevirket.

Lørdag lidt før midnat lokal tid lyder det, at forhandlingerne kan fortsætte til langt ud på natten amerikansk tid.

- Alle arbejder hårdt, og de ønsker at finde en løsning, som er den rigtige. Jeg tror, at vi er meget tæt på, siger præsident Donald Trump.

Det samme mener Republikanernes flertalsleder i Senatet.

- De sidste to dage med forhandlinger mellem partierne er meget tæt på at nå en ende, siger McConnell.

- Jeg tror, at vi er på rette spor i forhold til at levere den støtte, som amerikanerne har brug for med den hastighed, som er krævet under denne krise.

