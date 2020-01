Trump sender fødselsdagshilsen til Kim Jong-un: - En fejl

Nordkorea har modtaget fødselsdagsønsker til landets leder, Kim Jong-un, fra præsident Donald Trump, men det er ikke tilstrækkeligt til, at nordkoreanerne vil vende tilbage til forhandlingsbordet.

Det skriver det statslige nyhedsbureau KCNA ifølge Reuters.

I en erklæring fra en rådgiver i det nordkoreanske udenrigsministerium, Kim Kye Gwan, hedder det, at Kim Jong-un sætter pris på Trump som person.

- Men trods ledernes gode relationer, så er det en fejl af USA at forvente, at forhandlingerne kan genoptages, siger han.

Udtalelserne falder på baggrund af den fastlåste situation omkring det nordkoreanske atomvåbenprogram.

Rådgiveren tilføjer, at Nordkorea ikke vil diskutere de forslag, som Trump fremsatte på det seneste topmøde.

- Nordkorea vil ikke opgive dets nukleare faciliteter til gengæld for forslag om en delvis lempelse af sanktionerne, som Trump fremsatte ved det seneste møde med Kim Jong-un, hedder det.

Siden juni 2018 har USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, tre gange mødt hinanden, men samtalerne har ikke udmøntet sig i håndgribelige resultater.

USA forsøger at overtale Nordkorea til at opgive sit atomprogram, men de seneste måneder er spændingerne mellem de to lande taget til. Nordkorea havde givet USA en frist til nytår til at lette sanktioner mod det kommunistiske styre.

Nytårsdag varslede Kim Jong-su, at Nordkorea snart vil være i besiddelse af et nyt strategisk våben ifølge det statslige nyhedsbureau i Nordkorea, KCNA.

- Vi er blevet ført bag lyset af USA, hvor vi i halvandet år har været fanget i en dialog, som har været spild af tid for os, siger rådgiveren Jong-su.

Samtidig erklærede Kim Jong-un, at Nordkorea vil ophæve et midlertidigt forbud mod test af atomare og langtrækkende missiler.