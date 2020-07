Trump skal udlevere selvangivelsen

Donald Trump var ellers gået langt for at holde sin selvangivelse privat

USA's højesteret har talt. Donald Trump skal udlevere sin selvangivelse.

Det er et bittert nederlag for den amerikanske præsident. Han har ellers gjort alt, hvad han kunne, for at de økonomiske papirer ikke skulle fremvises.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt AP og NBC News.

Afgørelsen lyder, at Donald Trump ikke kan nægte at udlevere sine skatteoplysninger, hvis en domstol kræver at se dem.

Til gengæld blokerer højesteret for, at Kongressen kan få fingrene i Donald Trumps økonomiske papirer - for nu.

Tys-tys-penge

Der er nemlig en domstol, der gerne vil se hans selvangivelse. Manhattan grand jury.

Anklager og valgt som demokrat Cyrus Vance ved domstolen i Manhattan i New York har søgt om at se papir på otte års selvangivelse og skattehistorik som led i en undersøgelse af nogle betalinger til to kvinder, som hævder, at de har haft affærer med Donald trump.

At Donald Trump skulle have haft et forhold til kvinderne, benægter han selv.

Pengene skulle være angiveligt være tys-tys-penge.

Det ene kammer i Kongressen, Repræsentanternes Hus, har også bedt om at få adgang til Donald Trumps oplysninger.

Her mente den amerikanske højesteret dog ikke, at det var et spørgsmål, den skulle afgøre og sendte det tilbage til en lavere instans.

'Politisk korrupt New York'

Cyrus Vince kalder selv afgørelsen ved højesteret for en 'enorm sejr'.

'Det er en enorm sejr for vores nations system for retfærdighed og dets grundlæggende princip om, at ingen - ikke engang præsidenten - er hævet over loven,' skriver han i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Vores efterforskning, der er blevet forsinket gennem et næsten er år på grund af denne retssag, vil fortsætte, og som altid styret af juryens højtidelige forpligtigelse til at følge loven og fakta, hvor end det fører hen.'

Donald Trump er naturligvis ikke begejstret for rettens afgørelse.

'Det her et alt sammen en politisk retsforsølgelse. Jeg vandt Mueller-heksejagten, og andet, og nu skal jeg stadig kæmpe i et politisk korrupt New York. Det er ikke fair over for præsidenten eller administrationen!', skriver han blandt andet på Twitter.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020

Præsidentens juridiske hold har argumenteret for, at den siddende præsident til enhver tid er immun over for kriminelle efterforskninger.

Holdet har henvist til retningslinjer fra landets justitsministerium.