Trump skal udlevere skattepapirer

Donald Trump er blevet pålagt at udlevere skattepapirer for en periode på otte år

Domstol siger, Trumps skattepapirer skal udleveres.

En føderal domstol i USA afgør, at præsident Donald Trumps revisor skal udlevere skattepapirerne for en periode på otte år til anklagemyndigheden i New York, skriver Reuters.

Sagen ventes at ende i USA's højesteret, fordi Trump nægter at udlevere sine selvangivelser.

Demokraterne har længe har krævet indblik i præsidentens økonomi. Det er et udvalg i Repræsentanternes Hus, der har bedt om præsidentens skatteoplysninger.

Med Donald Trumps skatteopgørelser gennem de sidste otte år, kan det undersøges, om han har foretaget ulovlige pengeoverførsler af tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels. Hun hævder, at hun havde en affære med præsidenten.

Trumps forhenværende advokat, Michael Cohen, har oplyst, at han overførte 130.000 dollars til Daniels på vegne af Trump.

Men Trump har nægtet at udlevere sine skattepapirer. Det har han han nægtet lige siden valgkampen op til præsidentvalget i 2016. Han lovede ellers at offentliggøre sine selvangivelser i 2016, men han brød det løfte.

Præsidentens modvilje har i den grad medfødt en del mistanker.

Donald Trump har via rettens vej forsøgt at forhindre, at hans skattepapirer skulle udleveres, da han lagde sag an mod et udvalg i Kongressen og flere embedsmænd i delstaten New York.