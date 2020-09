Trump smider valgbombe

Hele USA varmer op til valget 3. november, og det gør præsidenten også. Stemningen er på kogepunktet.

Onsdag smed Donald Trump en bombe på et pressemøde, da han blev spurgt, om han har tænkt sig at gennemføre en fredfyldt overdragelse, hvis Joe Biden ender med at vinde.

Svaret var? Måske.

- Vi må se, hvad der sker. Det ved du, sagde præsidenten.

Årsagen til præsidentens tøven er de meget omstridte brevstemmer, der kan få en stor betydning for valget 3. november.

En katastrofe

Coronavirus betyder, at det forventes, at mange amerikanere vil stemme via posten, og det er Donald Trump langt fra tilfreds med. Hans pointe er, at stemmer via postvæsenet kan føre til stemmesvindel, og det vil ifølge Trump give Joe Biden et boost.

Foto: Joshua Roberts/Ritzau Scanpix

- Jeg har klaget meget kraftigt over de her stemmesedler. De er en katastrofe, siger præsidenten.

Samtidig tilføjede han, at hvis problemet med brevstemmerne bliver løst, så vil det blive en meget fredelige overdragelse, fordi der ikke vil finde en sted.

Donald Trump bliver støttet af sin ven og støtte Louis DeJoy, der er administrerende direktør for US Postal Service. Han mener, at de mange brevstemmer kan betyde, at tusindvis af stemmer ikke vil tælle med.

Bestyrtet Biden

I kølvandet på Donald Trumps kommentarer på pressemødet har flere Demokrater reageret. De er rystede.

- Hvilket land er vi i? Han siger de mest irrationelle ting. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det overrasker mig ikke, siger Joe Biden.

Også flere andre Demokrater tager afstand fra præsidenten.

Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

