Trump står fast i sin tale: - Jeg vil få den bygget

Den amerikanske præsident holdt i nat sin State of the Union-tale

I sin tale til nationen gentog USA's præsident, Donald Trump, sit løfte om, at der skal bygges en grænsemur til Mexico.

- Jeg vil få den bygget, siger præsident Trump i sin State of the Union-tale, som den siddende præsident afholder hvert år i USA's Kongres.

- Hvor mure går op, går illegal indvandring ned. Mure redder liv, siger Trump i talen, der blev transmitteret direkte på tv.

USA's præsident, Donald Trump. Foto: AFP

Demokrater og Republikanere har ikke været i stand til at indgå et kompromis, der vil give penge til Trumps ønske om en mur. Det udløste for nyligt den længste nedlukning af det amerikanske statsapparat nogensinde.

- Min regering har til Kongressen sendt forslag, der kan stoppe krisen ved sydgrænsen. Den indeholder humanitær hjælp, mere politi og narkokontrol. Og planer for en fysisk barriere eller mur, der kan sikre det enorme område mellem vores grænseovergange, siger han.

I den timelange tale lagde præsident Trump hovedvægt på spørgsmålet om illegale indvandring til USA.

Blandt de særligt inviterede gæster i salen var pårørende til amerikanere, der var blevet dræbt af personer, der opholdt sig ulovligt i landet.

- Vi har en moralsk forpligtelse til at lave et immigrationssystem, der beskytter vores borgeres jobs og liv, siger Donald Trump, der i sin tale også lagde vægt på samarbejde og kompromis.

