Trump står fast: - Jeg vil få den bygget

Den amerikanske præsident holdt i nat sin State of the Union-tale

USA's præsident, Donald Trump, gentog i sin State of the Union-tale i nat dansk tid sit løfte om, at der skal bygges en mur ved grænsen til Mexico.

Og Trump lød mere sikker i sin sag end nogensinde før.

- Jeg vil få den bygget, understreger han i sin tale, som den amerikanske præsident afholder hvert år i USA's Kongres.

- Hvor mure går op, går illegal indvandring ned. Mure redder liv, siger Trump i den tv-transmitterede tale.

USA's præsident, Donald Trump. Foto: AFP

Demokrater og Republikanere har ikke været i stand til at indgå et kompromis, der giver penge til præsident Trumps mur.

Det udløste for nyligt den længste nedlukning af det amerikanske statsapparat nogensinde.

- Min regering har sendt et forslag til Kongressen, der kan stoppe krisen ved sydgrænsen. Den indeholder humanitær hjælp, mere politi og narkokontrol.

- Og planer for en fysisk barriere eller mur, der kan sikre det enorme område mellem vores grænseovergange, siger han.

Debra Bissell (th) og hendes døtre var inviteret til at overvære State of the Union-talen, hvor Trump omtalte drabet på hendes forældre, Gerald og Sharon David. Foto: AFP

Fokus på indvandring

I den 82 minutter lange tale lagde præsident Trump vægt på spørgsmålet om illegal indvandring til USA.

Han understregede sagens alvor ved at have inviteret gæster, der er pårørende til amerikanere, der er blevet dræbt af personer, der har opholdt sig ulovligt i landet.

- Vi har en moralsk forpligtelse til at lave et immigrationssystem, der beskytter vores borgeres liv, siger Trump, der havde lagt ud i en forsonende tone.

State of the Union er en årlig tale, som USA's præsident holder for medlemmerne af Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus. Foto: AFP

Trump opfordrede Kongressens to store partier til at søge samarbejde og kompromis. Det udløste et stort bifald fra både republikanere og demokrater.

- Vi må omfavne det ubegrænsede potentiale for samarbejde til fordel for det fælles gode. Sammen kan vi komme ud af den fastlåste politiske situation, siger Trump.

Han advarede samtidig Demokraterne mod at bebyrde hans regering med utallige undersøgelser og høringer.

- Kun tåbelige krige, politik og partipolitiske undersøgelser kan sætte en stopper for landets økonomiske fremskridt, siger han.