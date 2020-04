Trump standser USA's økonomiske bidrag til WHO

USA's præsident, Donald Trump, indstiller finansieringen til Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Det siger han på sin daglige pressebriefing ved Det Hvide Hus natten til onsdag dansk tid.

Trump siger, at han har givet sin administration besked på at stoppe finansieringen som minimum midlertidigt.

- Med udbruddet af Covid-19-pandemien har vi dybe bekymringer for, om Amerikas generøsitet er blevet brugt bedst muligt, siger Trump på pressemødet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten har flere gange kritiseret WHO's håndtering af coronasituationen. Han mener, at organisationen burde have betegnet virusset som en pandemi tidligere.

Han mener også, at WHO har været partisk med Kina og fremmet Kinas 'misinformation' om virusset, hvilket ifølge ham har ført til et større udbrud end nødvendigt.

WHO er et FN-organ, og dets største indtægt kommer fra USA. Sidste år stod USA for et bidrag på 400 millioner dollar - svarende til 2,7 milliarder kroner.

Trump siger desuden, at han nu vil se på, hvad der skal ske med de penge, der er gået til WHO.

Trump og andre republikanere har flere gange under pandemien taget stærkt afstand til Kina.

De har blandt andet sået tvivl om nøjagtigheden af de kinesiske statistikker for nye smittetilfælde og dødsfald.

Trump er også selv blevet kritiseret for først at nedtone virusset, som han sammenlignede med en almindelig influenza i begyndelsen af året.

Han har tidligere sagt, at situationen var under kontrol, før han erklærede national krisetilstand.

I USA er flere end 25.000 mennesker døde som følge af coronavirus, mens over 602.000 er registreret som smittet med virusset.

I kølvandet på Trumps udmelding om at standse finansieringen til WHO siger FN's generalsekretær, António Guterres, at det 'ikke er tiden til at reducere ressourcerne til hverken Verdenssundhedsorganisationen eller andre humanitære organisationer i kampen mod coronavirusset'.

- Nu er det tid til sammenhold og til, at det internationale samfund skal arbejde sammen i solidaritet og stoppe dette virus og dets ødelæggende konsekvenser, udtaler han i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.