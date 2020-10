Trump-støtte vækker opsigt

Demokraten Vernon Jones, der støtter Donald Trump, bliver heftigt kritiseret for at crowdsurfe under Trumps vælgermøde i Georgia

Politikeren Vernon Jones, der støtter Donald Trump, får nu massiv kritik på Twitter.

Det sker, efter at han trodsede sundhedsmyndighedernes påbud om at bære mundbind og tilmeld crowdsurfe henover en folkemængde af Trump-tilhængere under vælgermødet i Macon, Georgia, der fandt sted i nat dansk tid.

Vernon Jones beskyldes blandt andet for manglende respekt for de personer, der har mistet livet til coronvirussen.

'Er det dig, der under en pandemi ikke bærer maske, ikke holder afstand, ikke er et godt eksempel og slår 216.000 amerikanske familier i ansigtet, mens de begraver deres sønner, døtre, ægtemænd og hustruer, der er døde af covid-19? Det er ikke dig, vel?, skriver Twitter-brugeren OutdoorCrypto blandt andet.

Forsvarer sin handling

Vernon Jones, der er demokrat, men ikke bakker op om Joe Biden, lader dog ikke til at fortryde sin handling.

På ovennævnte spørgsmål svarer han:

'Jeg antager, at du glemmer, at millioner har overlevet det (covid-19, red.). Faktisk er overlevelsesraten 99,9 procent'.

Efterfølgende har Jones selv tweetet om episoden.

'Ja, jeg surfede på folkemængden. Til haterne - forbliv vrede. I vil blive endnu mere vrede 3. november, skriver han med reference til præsidentvalget, som han åbenlyst forventer, at Donald Trump vinder.

Politikeren lægger ikke skjul på, at han for alt i verden håber, at hans eget parti taber valget.

'Jeg vil ikke lade mit land blive ødelagt af Joe Biden, Kamala Harris, Pelosi, Schumer og radikale demokrater', har han skrevet i et fastgjort tweet på sin profil.