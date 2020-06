Trump-støtter skal love ikke at sagsøge for smitte ved møder

Donald Trump-støtter skal love ikke at sagsøge ham og hans stab, hvis de bliver smittet med coronavirus under præsidentens vælgermøder.

Onsdag meddelte præsidenten, at han vil genoptage sine vælgermøder i staterne Oklahoma, Florida, Arizona og North Carolina.

Hvis en tilhænger ønsker at registrere sig som deltager, skal vedkommende samtidig underskrive en frafaldelse af sine rettigheder til at sagsøge arrangørerne.

Det fremgår af præsidentens hjemmeside, donaldjtrump.com, natten til fredag dansk tid.

- Ved at klikke registrér nedenfor anerkender du, at der er en naturlig risiko for at blive udsat for Covid-19 på et hvert offentligt sted, hvor der er mennesker til stede, står der på onlineblanketten til registrering.

- Ved at deltage i vælgermødet indvilger du og enhver deltager frivilligt i at påtage sig alle risici relateret til at blive udsat for Covid-19 (...).

Endvidere indvilger deltagerne i ikke 'at holde Trump-kampagneholdet eller andre tilknyttede ansvarlige' ved smitte.

Donald Trumps ventede demokratiske udfordrer til november, Joe Biden, der nu har samlet nok delegerede til at blive nomineret som præsidentkandidat, er også så småt begyndt at føre valgkamp igen.

Han har dog endnu ikke planer om egentlige vælgermøder.

Trumps vælgermøder er blevet et varetegn for ham. I modsætning til de fleste andre præsidenter har han holdt store forsamlinger lige fra begyndelsen af sin præsidentperiode.

Dermed har han holdt gang i sin kampagne bortset fra de seneste tre måneder, hvor de har været sat på pause på grund af udbruddet af coronavirus i USA og resten af verden.

Trump stillede i 2016 op under parolen 'Make America Great Again'. Denne gang lyder det 'Keep America Great'.

I kølvandet på demonstrationer efter George Floyds død under en anholdelse 25. maj - hvor en betjent pressede sit knæ mod Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder - har Trump også forsøgt at lancere sig selv som 'præsident for lov og orden'.