Trump svarer igen - men slettet på ny

Efter fire år med tweets, der har ligget på kanten af eller over grænserne for, hvad det sociale medie Twitter tillader i, fik mediet natten til lørdag dansk tid nok af Donald Trump.

Efter at præsidenten var blevet lukket ind i varmen igen efter at have været udelukket i 12 timer i kølvandet på urolighederne i Kongressen onsdag, sagde det sociale medie farvel og tak permanent til USA's siddende præsidents private profil, der har Twitter-handlen @realDonaldTrump.

Twitter lukker Trumps profil permanent

Og også præsidentens kampagneprofil, @TeamTrump, blev udelukket fra det sociale medie i samme omgang.

Ikke desto mindre forsøgte Donald Trump efterfølgende at svare igen - på Twitter.

'I ledtog med venstrefløjen'

Det skete fra den officielle konto fra den til enhver tid siddende præsident, @Potus, som sandsynligvis ikke vil blive udelukket permanent, da Joe Biden skal overtage den konto 20. januar. Her skrev Donald Trump i alt fire sammenhængende tweets.

'Twitter-ansatte har koordineret med Demokraterne og det ekstreme venstre for at fjerne min konto fra deres platform, for at lukke munden på mig - og jer, de 75 millioner skønne patrioter, der stemte på mig,' lød det blandt andet fra Donald Trump uden nogen form for dokumentation for påstandene.

Han fortalte samtidig, at han havde forhandlinger med en række andre sites, og at han havde kigget på muligheden for at opbygge sin egen platform.

De tweets fik dog ikke lov til at leve længe, og det sociale medie har siden slettet alle fire. Hvorvidt adgangen til profilen er blevet lukket midlertidigt er endnu uvist.

Også blokeret fra Facebook

Twitter har i lang tid været utilfreds med Donald Trumps udokumenterede påstande om valgsvindel, hvorfor det har været fast rutine, at hans tweets er blevet markeret som utroværdige.

At det i sidste ende er endt med en udelukkelse skyldes ifølge det sociale medie, at man er bange for, at Trumps tweets kan føre til voldelige handlinger.

- Efter en tæt gennemgang af nye tweets fra @realDonaldTrump-profilen og deres kontekst - specifikt hvordan de er blevet modtaget og handlet på, både på og udenfor Twitter - har vi suspenderet brugeren permanent på grund af risikoen for yderligere opfordring til vold, lød det Twitter som argument for udelukkelsen.

Udelukkelsen fra Twitter kommer kort efter, at også Facebook har udelukket præsidenten fra både Facebook og Instagram.