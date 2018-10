Trump tæt på ekstrem prestigefuld sejr: Har tabt det meste på forhånd

For Donald Trump er det forbundet med ekstrem prestige at få indsat Brett Kavanaugh som højesteretsdommer. Hør USA-ekspert forklare hvorfor i indslaget herunder

Fredag eftermiddag blev første skridt mod indsættelsen af Brett Kavanaugh som højesterets dommer i USA taget, da den kontroversielle kandidat vandt en symbolsk afstemning om procedureforslag i Senatet.

Med 51 ud af 100 stemmer for blev forslaget vedtaget, og dermed er der kun en ting tilbage: En direkte afstemning hvor senatorerne skal stemme ja eller nej til at sende Kavanaugh i højesteret.

Men selvom Brett Kavanaugh formentlig ender med at blive udnævnt til højesteretsdommer i løbet af weekenden, har han tabt det meste på forhånd.

Sådan lyder analysen af Kavanaugh-sagen fra ekspert i amerikansk politik og chefredaktør på Kongressen.com Anders Agner, da han fredag kommenterer sagen i Ekstra Bladets tv-studie.

Brett Kavanagh er under anklage for tre tilfælde af seksuelle overgreb mod kvinder begået i 1980'erne, og torsdag modtog Senatet i Washington konklusionen på FBI's undersøgelse af sagen. Den læses på to forskellige måder, afhængig af om man er demokrat eller republikaner.

Ifølge Anders Agner er republikanerne tilfredse med rapporten, som de mener frifinder Kavanugh, mens demokraterne på den anden siden kritiserer den for ikke at være grundig nok, blandt andet fordi FBI ifølge demokraterne ikke har haft adgang til nok personlige oplysninger.

Her demonstrerer vrede kvinder mod Kavanaugh. Video: AP

Hele sagen har været med til at forværre det i forvejen forpestede politiske klima på Capitol Hill på et tidspunkt, hvor det ellers næsten ikke kunne blive værre, forklarer Anders Agner.

- Men skulle næsten ikke tro det var muligt, men det er blevet endnu værre i løbet af de seneste dage, siger Kongressen.com-redaktøren om reaktionerne på sagen.

- Selv for amerikanske politiske standarder anno 2018, med Donald Trump som præsident, har bølgerne gået usædvanlig højt, lyder det

Ifølge Anders Agner er det ekstremt prestigefyldt for præsident Donald Trump at få indsat Brett Kavanugh som højesteretsdommer, også selvom det sker på en facon, der 'ved Gud ikke er køn', og ifølge redaktøren fører til, at Kavanaugh 'har tabt det meste på forhånd.

Hør Anders Agner forklare hvorfor Kavanaugh er så vigtig for Trump i indslaget over artiklen.

