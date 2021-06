Trump til angreb: - Enorm død og ødelæggelse

Kamala Harris er i længere tid blevet kritiseret for ikke at besøge grænsen mellem USA og Mexico. Fredag besøger hun grænsen, det sparer hende dog ikke for hån fra Donald Trump

Grænsen mellem USA og Mexico har altid været et varmt emne i amerikansk politik.

I nyere tid har den tidligere amerikanske præsident Donald Trump flere gange meddelt, at han i sin regeringstid ville bygge en stor mur for at kunne holde illegale indvandrere fra at passere den sydlige grænse.

Det skete som bekendt ikke. Men emnet fylder stadig og nu kritiseres den nuværende regering for ikke at have besøgt grænsen siden de er kommet til magten. Det er særligt vicepræsident Kamala Harris, der har stået for skud de seneste måneder.

Kritikken kommer ikke kun fra politiske modstandere.

Nyhedsbureauet AP skriver, at frustrationen også har bredt sig til hendes eget parti.

Nu er der dog planlagt et officielt besøg fra vicepræsidentens side, og hun melder sin ankomst i grænseområdet ved El Paso i Texas sammen med indenrigsminister Alejandro Mayorkas på fredag.

Donald Trump fik ikke bygget en mur mellem USA og Mexico, men han har stadig stor interesse i grænsepolitikken. Foto: Jonathan Drake/Reuters/Ritzau Scanpix

Karavane med republikanere ruller ind

Det er få dage inden en delegation af republikanere med Donald Trump i spidsen ankommer til grænseområdet efter en invitation fra Texas' republikanske guvernør Greg Abbott.

- Vi er gået fra at have grænsekontrol, som hele verden var misundelige på, til at have en lovløs grænse som hele verden har ondt af, sagde Donald Trump ifølge Reuters, da han accepterede Abbotts inviation.

Kamala Harris' planlagte tur er ikke gået ubemærket hen hos den tidligere præsident. Fem minutter efter offentliggørelsen af det officielle besøg var han klar med et svar.

- Efter at have ignoreret krisen ved den sydlige grænse, er det flot, at vi fik Kamala Harris til endelig at tage ned og se den enorme død og ødelæggelse, som de har forårsaget, meddelte Donald Trump i en skriftlig udtalelse, som New York Times' Katie Rogers har gengivet på Twitter.

Det Hvide Hus har ingen kommentarer til sammenfaldet mellem Trumps tur i næste uge og Harris' officielle visit på fredag, skriver The Guardian.

Kritikken af hendes manglende handlinger i grænseområdet er tidligere blevet affejet med, at vicepræsidenten i højere grad har fokuseret på, at håndtere de ustabile forhold, som betyder, at flere tusinde migranter fra Mellemamerika rejser til grænsen, det skriver Politico.

Donald Trump og resten af de tilrejsende republikanere har planlagt at ankomme ved et endnu ikke offentliggjort sted ved grænsen den 30. juni. Kamala Harris' tur kommer ham derfor i forkøbet med fem dage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------