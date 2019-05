Trump til forsvar: - Min søn er et godt menneske

USA's Kongres har rettet søgelyset mod præsident Donald Trumps ældste søn i kølvandet på Mueller-rapporten.

Senatets efterretningsudvalg har stævnet Donald Trump Jr. for at få ham til at besvare spørgsmål om sin kontakt med Rusland.

Og det kommer bag på præsidenten, der mener, at hans søn intet forkert har begået, skriver Associated Press.

- Jeg er meget overrasket. Min søn er et godt menneske, der arbejder hårdt, siger præsidenten om sin førstefødte, der driver Trump Organization med broren, Eric.

- Det sidste, han har brug for, er Washington. Han har allerede afgivet vidneforklaring i over 20 timer. Det er lang tid. Mueller-rapporten udkom, og det er jo biblen, og sagde, at han ikke havde gjort noget forkert, siger Trump til pressen torsdag.

Donald Trump Jr. Foto: Reuters

Perifert orienteret?

Kongresudvalget har fået fornyet interesse for Trump jr., efter præsidentens tidligere advokat, Michael Cohen, i februar afgav vidneforklaring i Kongressen.

Her fortalte Cohen, at han orienteret Trump Jr. 'cirka 10 gange' om planerne om at opføre byggeprojektet Trump Tower i Moskva.

I 2017 fortalte Trump Jr., at han kun 'perifert' var orienteret om planerne.

Senatets efterretningskomite har nu i to år undersøgt Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016. Det er sket sideløbende med specialanklager Robert Muellers undersøgelse, der blev afsluttet i marts.

Trump Jr. har ikke kommentere oplysningerne.