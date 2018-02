Trump til grin på nettet efter kommentar om skoleskyderi

USA's præsident, Donald Trump, havde handlet modigt og resolut, hvis han havde været i nærheden, da en tidligere elev åbnede ild på en skole i Florida 14. februar.

Det mener præsidenten i hvert fald selv, fortalte han en gruppe guvernører, som besøgte Det Hvide Hus mandag.

- Jeg tror virkelig, at jeg ville have skyndt mig at løbe derind, også selv om jeg ikke havde et våben, lyder det fra præsidenten, der dog tager forbehold.

- Men man ved det aldrig, før man har stået over for det.

Donald Trump kritiserede samtidig en politimand for ikke at gribe ind, selv om han var på stedet under skyderiet, der kostede 17 mennesker livet. Trump har kaldt betjenten, Scot Peterson, for en kujon.

- Han er ikke just en medalje-kandidat, lyder det fra præsidenten.

'Kadet hælesporer'

Donald Trump missede selv chancen for at få en medalje, da han i 1960'erne foretog talrige krumspring for at undgå at blive indkaldt som soldat under krigen i Vietnam.

Hele fem gange fik rigmandssønnen udskudt sin indkaldelse blandt andet med henvisning til, at han havde hælesporer (bonespur) på foden, der kan gøre det ubehageligt at marchere.

På de sociale medier var brugerne også i tvivl om, hvorvidt Trump i virkeligheden ville have haft modet til at gå til angreb på en skoleskyder.

På Twitter blev der hurtigt fyret op under #bonespur og #cadetbonespur og vittighederne om 'kadet hælesporer' er talrige.

How'd he get the golf cart up those stairs? — n maia (@westie2203) February 26, 2018

The only part of a public school Trump would rush into is the girl's locker room. — Klauss mann (@Klauss_mann) February 26, 2018

Cadet Bone spurs wants us to believe that he would rush into a building unarmed to confront an active shooter with an AR-15? pic.twitter.com/P6I7BojRNm — Luisa Haynes (@wokeluisa) February 26, 2018

I would pay dearly to see Cadet Bone-spurs run into live fire ! pic.twitter.com/7Kn9eBn8ky — Muckmaker (@RealMuckmaker) February 26, 2018

Trump on Florida School shooting, "I really believe I'd run in there even if I didn't have a weapon."



1. He cannot run.

2. He has bone spurs.

3. He is a lying coward. — God (@TheGoodGodAbove) February 26, 2018

#CadetBoneSpur only waddles after BigMacs. — KC Martin (@kmartin120469) February 26, 2018

#CadetBoneSpur had his chance during Vietnam. 5 deferments later......... — liberalnotpacifist (@iihave10toes) February 26, 2018

Det var New York Times, som afslørede, at Donald Trump fem gange søgte om udsættelse fra sessionen.

Fire af gangene fik han udskudt sin indkaldelse (1964, 1965, 1966 og 1968), fordi han var under uddannelse blandt andet på den prestigefyldte Wharton School i Pennsylvania.

Men som nyuddannet i 1968 måtte Trump tage andre midler i brug. Han fik en lægeerklæring på diagnosen hælesporer, hvilket gav ham udsættelse den femte gang. Derefter mistede hæren interesse for Trump.

Kønssygdomme

Donald Trump har tidligere gjort det klart, at han var modstander af USA's krig i det sydøstasiatiske land.

– Jeg syntes, det var latterligt. Jeg følte, at det var endnu en situation, hvor nogle politikere fik os ind i en krig, vi aldrig skulle have været i, har han udtalt.

Trump havde åbenbart også bedre ting at tage sig til.

I et gammelt interview med radiovært Howard Stern har Trump - med et glimt i øjet - fortalt, at han dengang gennemlevede sit 'eget personlige Vietnam' i forsøget på at undgå kønssygdomme, når han jagtede damer i New Yorks natklubber.