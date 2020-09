Trump til journalist: - Fjern dit mundbind

Donald Trump bad en journalist om at tage sit mundbind af, før han kunne stille præsidenten et spørgsmål på et pressemøde

Skal du stille et spørgsmål til USA's præsident, Donald Trump, skal du tage dit mundbind af.

Sådan var det i hvert fald for Reuters-journalisten Jeff Mason på et pressemøde i Det Hvide Hus mandag.

Mason begyndte at stille sit spørgsmål, men blev hurtigt afbrudt af Trump.

- Du bliver nødt til at tage det der (mundbind, red.) af. Bare tag det af. Du er for langt væk, sagde præsidenten til Mason.

Mason nægtede at tage sit mundbind af og efter lidt debat mellem de to, gav Trump modvilligt efter og lod Mason stille sit spørgsmål med mundbind på.

Trump kunne dog ikke helt lade det ligge, da en anden journalist tog sit mundbind af for at stille et spørgsmål til præsidenten.

- Man kan høre dig så tydeligt i modsætning til alle andre, lød det fra Trump.

Har gjort det før

Det er ikke første gang, at Donald Trump og Jeff Mason har været i clinch om mundbind.

Til et pressemøde tilbage i maj bad Trump Reuters-journalisten om at tage sit mundbind af, og da Mason nægtede, beskyldte Trump ham for at være for 'politisk korrekt'.

Ifølge mediet The Independent skal journalister have mundbind på, når de er til pressemøde i Det Hvide Hus.

Du kan se konfrontationen øverst i artiklen.

Se også: Trump i krig mod sit militær