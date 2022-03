Trump til Putin: Frem i lyset med beviserne

Selvom Putin netop er midt i en krig mod Europa, opfordrer tidligere præsident Donald Trump ham til at fremlægge beviser til skade for Joe Bidens søn

I et opsigtsvækkende interview med Just The News opfordrer Donald Trump den russiske præsident, Vladimir Putin, til at udlevere beskidte oplysninger om Joe Bidens søn, Hunter Biden.

Ifølge Trump har han haft forretningsforbindelser for flere millioner dollars i Rusland.

Det skriver CNN.

Modtaget 3,5 millioner dollars

Trump påstår, at Hunter Biden har haft ulovlige forretninger med den tidligere borgmesterkone og forretningskvinde Yelena Nikolayevna Baturina.

- Hun gav ham 3,5 millioner dollars, og jeg tror, at Putin ved hvorfor. Jeg mener, at han burde fremlægge beviserne. Vi burde alle kende sandheden, lyder det fra den tidligere præsident.

Det kan dog ikke bevises, at Hunter Biden nogensinde har foretaget sig noget ulovligt.

Hunter Biden selv har benægtet alle anklager, og beskylder Trump for at sprede falsk information.

Tilbage i oktober 2020 udtalte Putin, at han ikke kender til ulovlige forbindelser mellem Baturina og Biden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil de danske politikere tage imod partistøtte fra firmaer, der stadig tjener penge i Rusland? Det vil de ikke rigtig svare på. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.