Trump tilbød Kim Jong-un et lift i Air Force One

En BBC-dokumentar afslører endnu et eksempel på præsident Trumps uortodokse diplomati

Præsident Donald Trump greb i sine fire år ved magten tingene ganske anderledes an, når det gjaldt det dybfrosne forhold til Nordkorea og diktator Kim Jong-un, og nu afslører en BBC-dokumentar, at Trump i venskabelighed tilsidesatte alle sikkerhedsforanstaltninger, da de to statsledere mødtes i februar 2019.

Mødet fandt sted i Hanoi i Vietnam, hvortil Kim ankom i sit pansrede tog, og da møderne var overstået, så amerikanske diplomater lamslåede til, da Trump pludselig tilbød den nordkoreanske leder et lift hjem i Air Force One.

Mødet var ellers ikke videre vellykket, idet det ikke lykkedes Trump at øve den indflydelse på Nordkoreas atomprogram, som han havde ønsket. Medier rapporterede dengang, at Trump afbrød mødet og slog fast, at man ‘nogle gange bare må gå sin vej’.

Afslog tilbuddet

Alligevel tilbød han altså efterfølgende Kim Jong-un et lift i det præsidentielle jumbojet, skriver BBC med Matthew Pottinger fra Trumps nationale sikkerhedsråd som kilde:

- Præsident vidste, at Kim havde tilbagelagt en flere dage lang togrejse gennem Kina for at nå til Hanoi, og han sagde: ‘Jeg kan få dig hjem på to timer, hvis du ønsker det’, fortæller Pottinger i dokumentaren.

Kim afslog tilbuddet.

Mødet i Hanoi var det andet møde mellem Trump og Kim. Det første fandt sted i Singapore i 2018, og da chokerede Trump også sine rådgivere, idet han for at behage Kim ud af det blå tilbød at aflyse en kæmpe militærøvelse med amerikanske og sydkoreanske styrker.

