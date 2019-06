Trump tilbyder briter fænomenal handelsaftale efter brexit

Præsident Donald Trump siger tirsdag under et officielt besøg i Storbritannien, at USA står klar med 'en fænomenal handelsaftale', når briterne forlader EU.

På spørgsmålet, om en handelsaftale også vil omfatte det blandt briterne skattede offentlige sundhedssystem, NHS, svarer Trump: 'Alt er på bordet'.

Ordene falder på et pressemøde mellem Trump og den snart afgående premierminister, Theresa May.

Dronning Elizabeth var mandag aften vært ved en officiel middag for den amerikanske præsident.

Labours leder, Jeremy Corbyn, valgte at blive væk fra middagen for at udtrykke sin modvilje over for Trump.

På pressemødet karakteriserer Trump Corbyn som 'en negativ kraft'.

Tidligere på dagen havde Trump ifølge BBC et 20 minutter langt møde med den tidligere konservative udenrigsminister Boris Johnson, som har været en af de hårdeste modstandere af EU.

Han har meldt sig som kandidat til at afløse May.

- Han er en god ven af mig, siger Trump om Johnson.

Trump gentog en tidligere advarsel til de europæiske Nato-allierede om at afsætte to procent af deres økonomi til militæret.