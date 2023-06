Trump-tiltalen bliver et politisk våben

Donald Trump skriver i et opslag på sit medie Truth Social, at han er blevet tiltalt i en sag om hemmelige dokumenter. I en video på samme medie raser han over situationen og kalder det et fupnummer

Tiltalen mod Donald Trump 'bliver næsten ikke mere alvorlig', men det kan vise sig at blive en styrke for ham, når primærvalget skal afgøres, lyder det fra ekspert

Det er nogle virkelig alvorlige anklager, Donald Trump står overfor, og det bliver en helt vild valgkamp.

Sådan kan man opsummere USA-ekspert og tidligere rådgiver ved den danske ambassade i USA, Mads Dalgaards, analyse af den politiske situation i USA.

Analysen kommer, efter Donald Trump er blevet tiltalt efter 'The Espionage Act', hvor han skal have opbevaret dybt fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida.

- Bare navnet på loven fortæller alvoren. Det er en palette af forskellige anklagepunkter, som alle sammen kan føre til fængselsstraf, siger Mads Dalgaard til Ekstra Bladet.

Den nye tiltale bliver brugt som politisk våben, lyder analysen. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Politiserer tiltalen

Mads Dalgaard fortæller, at den nye, alvorlige tiltalte med al sandsynlighed ender med at blive en styrke for Donald Trump i forhold til at vinde primærvalget og blive republikanernes kandidat.

- Han har en evne til at bruge de her retssager som et politisk våben. Han bruger dem i en historiefortælling om, at det er demokraterne og eliten, der ser ham som så stor en politisk trussel, at de er nødt til at bruge alle mulige våben for at få ham spillet af banen.

- Nu bruger de også domstolene til det, som jo er det ultimative tegn på korruption. Det er en historie, han startede på i New York-sagen, som han nu bygger videre på med den her sag, fortæller Mads Dalgaard.

Klangbund?

Det store spørgsmål er så, hvorvidt Donald Trump får opbakning i det republikanske bagland til sin historiefortælling?

- Alle tegn siger, at ja – det gør han.

- Han steg i meningsmålingerne efter New York-retssagen. Der var en stemning i partiet om, at de skulle bakke ham op, siger Mads Dalgaard.

Han forklarer ligeledes, at flertalslederen i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, bakker Donald Trump op en til en i den her fortælling.

- Og han (Kevin McCarthy, red.) er den bedste indikation på, hvor baglandet står.

Den republikanske base er dog ikke nok til at vinde præsidentvalget, og her er sagen mindre positiv for Donald Trump.

- Det er forbandelsen (for republikanerne, red.) ved Donald Trump: Han bliver ved med at have et greb om basen, der skal vælge kandidaten, men han har ikke fat i generelle befolkning. Der er der i hvert fald ikke noget, der peger på.

Donald Trump har lige afsluttet en retssag og har i forvejen to yderligere i gang. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

En vild valgkamp

Det er dog noget af valgkamp, vi har i sigte. Mads Dalgaard opsummerer den med tre ord:

- Det bliver vildt.

To af kandidaterne, Chris Christie og Mike Pence, bliver nemlig nødt til at gå hårdt til Donald Trump, da de skal være en modpol til trumpismen. Men det kan nemt placere dem i defensiven, siger Mads Dalgaard.

- Hvis de siger, at den her retssag er legitim, så har Donald Trump allerede politiseret den, og så betyder det jo – i basens øjne – at de holder med Joe Biden. Så de er virkelig sat i problemer her.

Det er dog ingenting i forhold til de problemer, Ron DeSantis står i ovenpå den nye tiltale.

- Hans strategi er jo at lokke Trump-basen til sig, samtidigt med at han skal spille Trump af banen. Han skal genopfinde trumpismen og være Trump 2.0. Men det er rigtig svært, når Trump selv er i feltet, og når der kommer en retssag, der gør, at alle i partiet er nødt til at bakke op om den tidligere præsident.

- Det er virkelig et dårligt udgangspunkt, når man skal føre valgkamp, siger Mads Dalgaard afslutningsvist.