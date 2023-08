Trump tiltalt endnu en gang: 'Spredte bevidst løgne'

USA's ekspræsident Donald Trump er tirsdag aften blevet tiltalt igen. Men denne gang i den absolut største og mest omfattende sag mod ham.

Sagen drejer sig nemlig om hans adfærd, ytringer og rolle i efterspillet oven på det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Her tabte han valgte, men insisterede i lang tid efterfølgende på, at der havde været valgsvindel, og at han i virkeligheden var vinderen af valget. Det ledte blandt andet til stormløbet på Kongressen 5. januar 2021, hvor fem mennesker mistede livet.

Ifølge tiltalen var Donald Trump 'fast besluttet på at beholde magten' og 'sprede løgne' om, at han havde vundet i forbindelse med sit valgnederlag i 2020.

Annonce:

'Disse påstande var falske, og den tiltalte vidste, at de var falske. Men tiltalte gentog og spredte dem alligevel - for at gøre sine bevidst falske påstande legitime, for at skabe en intens landsdækkende atmosfære af mistillid og vrede, og for at ødelægge den offentlige tiltro til valgmyndighederne' lyder det ganske alvorligt i tiltalen.

Fire anklagepunkter

Ifølge BBC skal han møde i retten i Washington DC på torsdag klokken 16 lokal tid.

Tiltalen, der nu er blevet offentliggjort, består af fire anklagepunkter.

De lyder på sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at forhindre en officiel procedure, forhindring og forsøg på forhindring af en officiel procedure samt sammensværgelse mod rettigheder, viser retsdokumenterne ifølge CNN.

Sagen er blevet undersøgt med af en føderal storjury med den særligt udpegede anklager Jack Smith i spidsen. Gruppen er blevet nedsat på foranledning af det amerikanske justitsministerium.

Aldrig før er en tidligere amerikansk præsident blevet tiltalt i en straffesag. Dette er nu tredje gang, Donald Trump tiltales.

De to andre retssager forventes at begynde næste år.

Annonce:

Minder om nazitiden

Allerede kort inden, tiltalerne var offentliggjort, gik Donald Trumps kampagnestab ud med en udtalelse.

Og havde man forventet, at det ville være en afstemt en af slagsen, kan man godt tro om.

'Lovløsheden i disse anklager mod præsident Trump og hans støtter giver mindelser til Nazityskland i 1930'erne, den tidligere Sovjetunion og andre autoritære diktaturer, skriver kampagnestaben i en udtalelse på Trumps eget sociale medie Truth Social.

'Præsident Trump har altid fulgt loven og forfatningen med råd fra mange yderst kompetente advokater,' lyder det.