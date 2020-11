Trump trækker søgsmål i Michigan

Donald Trump har torsdag annonceret, at han trækker sit søgsmål i staten Michigan. Det skriver Reuters.

Præsidenten har siden valget 3. november påstået, at der har været fusk med stemmerne i en række stater, og at han er den rigtige vinder af valget. Derfor lagde Trump-lejren sag an i flere stater. Der er dog indtil videre ingen beviser for valgfusk.

Nu vil lejren altså droppe søgsmålet i Michigan, fortæller Trumps advokat Rudy Giuliani i en skriftlig udtalelse.

'Denne morgen trækker vi vores søgsmål i Michigan tilbage som et resultat af, at vi har opnået det, vi ville: At stoppe valget i Wayne County fra at blive for tidligt verificeret, før borgerne kan være sikre på, at alle lovlige stemmer er optalt, og hver ulovlig stemme ikke er,' siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Allerede på valgnatten kaldt Donald Trump valget for svindel.

Medier: Et sidste desperat forsøg - ændrer taktik

Skifter taktik

Præsidenten har siden valget også haft enormt travlt på Twitter. Her fører han kampagne for, at valgsvindel er årsagen til, at Demokraterne vandt. Der er ingen beviser, men Donald Trump har alligevel sendt sine juridiske bulldogs med Rudy Giuliani i spidsen i byen.

De har i 14 dage forsøgt at få stablet en sag om valgsvindel i Michigan, Pennsylvania, Wisconsin og Georgia på benene. Foreløbigt uden held, men nu skifter de taktik, skriver The Wasington Post og NBC News.

Nu retter han i stedet blikket mod Valgmandskollegiet, der mødes 14. december og formelt skal pege på den amerikanske præsident for de kommende fire år. Planen er at skabe så meget kaos, inden de 538 valgmænd mødes, at det kan forpurre Joe Bidens sejr. Det kan du læse mere om her.

Den amerikanske præsidents advokat Rudy Giuliani holder pressemøde klokken 18 dansk tid, hvor præsidenten har annonceret, at han vil fortælle om 'en klar og sikker vej til sejr', han og hans stab har fundet. Følg med her.