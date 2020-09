Trump tromlet - Biden hyldet: Men der er et problem

Donald Trump fik hug for sin præstation i et nyt tv-format, mens demokraten Joe Biden bliver rost. Men ifølge flere eksperter var der et problem, der kan blive et problem for demokraten

Donald Trump får hug. Joe biden får ros.

Sådan har reaktionerne været i kølvandet på de amerikanske mediers nye tv-format 'Town Hall', hvor helt almindelige vælgere i biler får lov til at stille spørgsmål til de to præsidentkandidater på en scene.

Onsdag var det republikanske Donald Trumps tur på ABC News, og han har fået klø for sin optræden. Blandt andet har Washington Post kaldt det for en katastrofe.

Torsdag var hans modstnader, Joe Biden, på scenen i Scranton i svingstaten Pennsylvania, hvor det var Trump-kritiske CNN, der stod for valgarrangementet. Her har demokraten fået store roser for at have en god dialog og forståelse for vælgerne i en af de afgørende stater.

Sådan ser det ud foran scenen. Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

Han skal være klar

Men der er et problem, påpeger eksperter.

Behandlingen af de to kandidater var vidt forskellig, og det kan vise sig at blive et problem for Joe Biden på sigt.

Ifølge mangeårig analytiker Jeff Greenfield var der stor forskel på, hvor hårdt der blev gået til de to kandidater.

Hans pointe er, at hvis spørgsmålene ikke bliver mere kritiske, og værterne går mere i kødet på Joe Biden, så kan han får et stort chok, når den første duel mellem de to kandidater finder sted 29. september. Det kan sagtens ende grimt.

Vil fremme patriotisk uddannelse

Samme aften som Joe Bidens 'Town Hall' talte Donald Trump til sine tilhængere i Wisconsin.

Her præsenterede han en ny uddannelsesplan, der skal fremme 'patriotisk uddannelse'.

Donald Trump på vælgermødet i Mosinee i Wisconsin. Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

- Vores ungdom vil blive undervist i at elske USA med hele deres hjerte og hele deres sjæl, siger Trump i talen.

Præsidenten melder, at han vil oprette en 'national kommission til at fremme patriotisk uddannelse'.

Han beskylder samtidig sine modstandere for at søge en kulturrevolution.