USA's præsident, Donald Trump, truer med at lukke grænsen til Mexico - eller i hvert fald dele af den - allerede i næste uge, hvis Mexico ikke omgående stopper den ulovlige indvandring.

Lukningen kan også komme til at gælde handel, og det kan gælde over en lang periode, siger præsidenten.

- Det kan være al handel, siger Trump til journalister i Florida, hvor han opholder sig i weekenden.

- Vi vil holde den lukket i lang tid. Jeg spiller ikke noget spil. Mexico må stoppe det.

Mexico er USA's tredjestørste handelspartner. Sidste år beløb handlen mellem de to lande sig til 612 milliarder dollar.

Tidligere fredag skrev Trump på Twitter, at det "ville være så nemt" for Mexico at stoppe både indvandringen og narkosmugling.

- Hvis Mexico ikke omgående stopper al ulovlig indvandring, der kommer ind i USA gennem vores sydlige grænse, lukke jeg grænsen eller store dele af grænsen i næste uge, skriver han i et langt tweet.

- Det ville være så nemt for Mexico at gøre, men de tager bare vores penge og "snakker", fortsætter han.

Det er ikke første gang, at Trump truer med helt at lukke USA's sydlige grænse.

I sit lange tweet giver han Demokraterne skylden for USA's "svage" love på indvandringsområdet og siger, at det vil være en "god ting" at lukke grænsen for at forhindre indvandrere og stoffer i at komme ind i USA.

- Demokraterne har givet os de svageste indvandringslove noget sted i verden, skriver præsidenten.

I februar erklærede Trump nødretstilstand ved grænsen til Mexico.

Det kom efter flere måneders budgetforhandlinger i Kongressen, hvor det ikke var lykkedes præsidenten at få finansieret den grænsemur, der var et af hans store valgløfter.