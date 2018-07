Trump truer Tyrkiet med sanktioner for fængsling af præst

USA's præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at Tyrkiet vil blive straffet, hvis landet ikke frigiver en fængslet amerikansk præst.

- USA vil påføre Tyrkiet store sanktioner for dets langvarige fængsling af præsten Andrew Brunson, hedder det.

Trump beskriver Brunson som en mand fra en storslået kristen familie.

- Han lider meget. Denne uskyldige troens mand bør øjeblikkeligt løslades, skriver præsidenten.

Brunson har boet i Tyrkiet i over 20 år. Han har i halvandet år været fængslet og anklaget for at have støttet et fejlslagent militærkup mod præsident Recep Tayyip Erdogan i 2016. Han risikerer op til 35 års fængsel.

Den tyrkiske regering har reageret på advarslen fra Trump og siger, at den ikke vil finde sig i trusler.

- Ingen dikterer over for Tyrkiet. Vi vil aldrig tolerere trusler fra nogen. Retsstaten er for alle uden undtagelse, siger udenrigsminister Mevlüt Cavusoglu.

Trump har tidligere beskyldt Tyrkiet for at holde Brunson som "gidsel".

Brunson blev onsdag ført i retten i byen Izmir. Her valgte dommeren ikke at sende ham tilbage til fængslet. I stedet blev han sat i husarrest og udstyret med en elektronisk fodlænke.

Ud over støtte til kupmagere er han også beskyldt for at sympatisere med den forbudte kurdiske organisation PKK.

Brunson stammer fra den amerikanske delstat North Carolina. Højrekristne grupper i USA har reageret stærkt på fængslingen af ham.

Det er de samme kristne grupper, som bakker stort op om Trump og hans vicepræsident, Mike Pence.

Præsident Erdogan sagde i en tale i september sidste år, at USA kunne få Brunson. Til gengæld skulle den amerikanske regering udlevere den muslimske tænker Fethullah Gülen.

Gülen er tidligere politisk allieret med Erdogan. Men Erdogan beskylder nu Gülen for at være det fejlslagne militærkups egentlige bagmand.

Gülen lever i dag i eksil i USA og nægter enhver skyld.

- I har også en præst, så udlever ham til os, sagde Erdogan i sin tale dengang.