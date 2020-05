Trump truer WHO i åbent brev

WHO skal tage afstand fra Kina inden for 30 dage, ellers stopper præsidenten USA's bidrag permanent, skriver han i et åbent brev

Donald Trump er rasende på Verdenssundhedsorganisationen.

Det lader han WHO's generaldirektør, Dr. Tedros Ghebreyesus, mærke til fulde i et netop afsendt åbent brev, som den amerikanske præsident har delt på Twitter tirsdag morgen dansk tid.

I et eksplosive brev beskylder Trump WHO for at 'mangle selvstændighed fra Kina', som præsidenten mener, har alt for stor indflydelse på organisationen.

Heftige beskyldninger

Donald Trump opremser i brevet intet mindre end 18 konkrete eksempler, hvor han tydeliggør sin pointe.

Det handler blandt andet om, at Kina 'skjulte sandheden om virusudbruddet i Wuhan uden konsekvenser fra WHO', og 'ikke at tillade en international undersøgelse af udbruddet i Kina'.

Afslutningsvis kommer han med en klar trussel til WHO.

'Det er min pligt som USA's præsident at informere jer om, hvis ikke ikke går med til store ændringer inden for 30 dage, gør jeg suspenderingen af USA's bidrag til WHO permanent', skriver Trump.

Han suspenderede allerede bidraget til WHO 14. april, hvor han beskyldte organisationen for at fremme Kinas 'falske informationer' om coronaudbruddet.

Han mente også, at organisationen burde have betegnet virussen som en pandemi tidligere. Det samme skriver han igen i det offentliggjorte brev til generaldirektøren.

USA var før suspenderingen WHO's største bidragyder. De betalte før den nuværende konflikt 400 millioner dollar årligt. Det svarer til 2,7 milliarder kroner.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Runder 90.000 dødsfald

Trumps udmelding tirsdag morgen kommer, som antallet af registrerede coronarelaterede dødsfald i USA har passeret 90.000, og smittetilfældene når 1,5 millioner.

Den triste milepæl for smittetilfælde er nået præcis tre uger efter, at USA havde registreret en million smittetilfælde 28. april.

USA rundede den halve million smittede 11. april.

På verdensplan er der registreret over 4,8 millioner smittetilfælde. Dermed står USA for lige knap en tredjedel af dem.

USA's præsident, Donald Trump, har dog kritiseret andre lande, herunder netop Kina, for ikke at have opgivet de korrekte tal til myndighederne, og derfor er det umuligt at sammenligne landes tal, mener han.

