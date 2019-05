Trump trues med rigsretssag fra egne rækker

Det republikanske kongresmedlem Justin Amash har som den første konservative sagt, at præsident Donald Trump har handlet på en måde, som kan føre til en rigsretssag.

Amash, der er medlem af Repræsentanternes Hus for Michigan, beskylder også justitsminister William Bar for "med overlæg at have vildledt offentligheden med hensyn til indholdet og meningen" i rapporten om Ruslands-undersøgelsen fra den særlige anklager Robert Mueller.

I en række tweets om Trump skriver Amash, der er med i den stærkt konservative fraktion "The Freedomcaucus", at kun få medlemmer af Kongressen har læst Muellers rapport.

Om Muellers rapport skriver Amash, at "den påpeger mange eksempler på adfærd, der fuldt og helt kan betegnes som forsøg på at forhindre retfærdigheden i at ske fyldest".

Reaktionerne fra Amash er i tråd med de konklusioner, som mange demokrater har draget.

Flertalslederen i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, sagde tidligere i denne måned, at Trump var rykket tættere på en rigsretssag.

Men i det demokratiske parti er der splittelse i spørgsmålet, og Pelosi sagde også, at det vil skabe mere splittelse i USA, hvis der bliver taget skridt frem mod en mulig rigsretssag mod præsidenten.

Ronna McDaniel, som leder Republikanernes Nationale Komité, skriver på Twitter, at "det er trist at se, hvordan Amash efterplaprer Demokraterne i spørgsmålet om Rusland.

- De seneste, der har interesse i en Rusland-undersøgelse nu er Trumps politiske fjender, skriver hun.

Amash siger, at en rigsretssag kun bør indledes under ekstraordinære omstændigheder.

- Men i en periode med politisk splittelse er der ikke fare for, at Kongressen tyr til et sådant middel for ofte. Der er snarere risiko for, at det sker så sjældent, at der ikke bliver grebet ind for magtmisbrug, skriver han.