Trump udnævner Robert O'Brien som sikkerhedsrådgiver

USA's præsident, Donald Trump, har udnævnt gidselforhandleren Robert O'Brien som ny national sikkerhedsrådgiver.

Det meddeler Trump på Twitter.

- Det glæder mig at annoncere, at jeg vil udnævne Robert C. O'Brien, der i øjeblikket med stor succes fungerer som præsidentens særlige udsending i gidselsager, som vores nye nationale sikkerhedsrådgiver, lyder det.

Robert O'Brien var blandt andet involveret i en retssag i Sverige mod den amerikanske rapstjerne A$AP Rocky.

I et brev til den svenske rigsadvokat den 31. juli skrev han, at det ville få "negative konsekvenser" for forholdet mellem USA og Sverige, hvis sagen ikke blev løst snarligt.

Trump fyrede tidligere i september John Bolton som national sikkerhedsrådgiver.

Opdateres...