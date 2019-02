Trump udpeger ny kandidat til jobbet som FN-ambassadør

USA's ambassadør i Canada, Kelly Craft, er nomineret til posten som sit lands FN-ambassadør.

Det oplyser præsident Donald Trump natten til lørdag dansk tid.

- Kelly har udført et fremragende job som repræsentant for vores land, skriver Trump i et tweet.

Nomineringen af Kelly Craft kommer en uge efter, at Trumps tidligere kandidat, den tidligere tv-vært hos Fox News og nuværende talsmand for udenrigsministeriet, Heather Nauert, trak sig.

Det skete efter flere ugers kritik af hendes sparsomme erfaring med udenrigspolitik.

Posten som USA's FN-ambassadør har været ledig, siden Nikki Haley trak sig ved årsskiftet.

Positionen ventes ikke at være på regeringsniveau, som den var under Nikki Haley, men uanset hvad skal Senatet godkende Kelly Craft til jobbet.

Udenrigsminister Mike Pompeo omtaler hende som "ekstremt kvalificeret" til posten i FN-bygningen i New York.

Og Senatets flertalsleder, republikaneren Mitch McConnell, har ifølge mediet politico.com anbefalet hende til Trump.

- Kelly Craft er en stærk fortaler for amerikanske interesser og bliver en magtfuld repræsentant for vores land i FN, siger McConnell i en erklæring.

Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, er også blandt hendes støtter, skriver Politico.com.

Den 56-årige ambassadør er selv republikaner og kommer fra Kentucky, som også er er Mitch McConnells hjemstat. Hun er gift med Joe Craft, der har skabt sig en formue i kulindustrien.

Under forhenværende præsident George W. Bush var Kelly Craft medlem af USA's delegation til FN's Generalforsamling. Hun har siden august 2017 været ambassadør i Canada.