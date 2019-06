Trump udsætter massedeportationer

Præsident Donald Trump oplyser lørdag, at han vil udsætte massedeportationen af illegale indvandrere i USA.

Operationen skulle være indledt søndag.

Trump skriver på Twitter, at han udsætter aktionen for at se, om han kan finde et kompromis med demokraterne om indvandringspolitikken.

- På anmodning fra Demokraterne har jeg udsat (deportationen) i to uger for at se, om Demokraterne og Republikanerne kan samles for at finde en løsning på asyl- og smuthulproblemerne på vores sydlig grænse.

- Hvis ikke. Så begynder deportationerne, skriver han.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, appellerede lørdag til religiøse om at lægge pres på Trump for at få ham til at aflyse de razziaer, der var lagt op til allerede fra søndag, skriver Reuters.

Hun fortalte, at en sådan fremfærd vil 'påføre terror i vores lokalsamfund'.

De amerikanske myndigheder siger, at der er omkring en million indvandrere i USA, som har fået retlig ordre til at forlade landet.

Ifølge avisen Washington Post var der planlagt særlige operationer i op til ti storbyer - deriblandt Houston, Chicago, Miami og Los Angeles.