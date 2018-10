Trump utilfreds med forklaring om journalist-drab

USA's præsident, Donald Trump, er 'ikke tilfreds' med den saudiarabiske forklaring på, hvordan journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi har mistet livet.

Han ønsker på den anden side ikke at give afkald på investeringer fra Saudi-Arabien, fortæller han til pressen på plænen foran Det Hvide Hus mandag.

Trump fortæller, at han har talt i telefon med den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman, og emnet var drabet på den saudiarabiske journalist, der boede i eksil i USA.

- Jeg er ikke tilfreds med det, jeg har hørt, siger Trump og tilføjer.

- Jeg vil ikke miste alle de investeringer, der er blevet gjort i vores land. Men vi vil komme til bunds i denne sag.

USA har desuden efterretningsfolk i både Saudi-Arabien og Tyrkiet for at undersøge sagen, som snart vender hjem med nyt, fortalte Trump.

- Vi kommer til at vide meget mere om denne sag i løbet af de næste par døgn. Det er en meget trist situation, siger han.

CIA's direktør, Gina Haspel, vil mandag rejse til Tyrkiet for at deltage i efterforskningen. Det oplyser en kilde med kendskab til sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Natten til lørdag bekræftede Saudi-Arabien, at Jamal Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul.

Det skete ifølge forklaringen under et slagsmål mellem ham og folk på konsulatet. Landets udenrigsminister har kaldt drabet for 'en forfærdelig fejl'.