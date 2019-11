Trump vækker opsigt: Her er billedet alle taler om

Nogle gange hjælper det at have håndskrevne noter. Det gælder så sandelig også for den amerikanske præsident, Donald Trump, der onsdag blev taget på fersk gerning af en vågen fotograf, som fangede præsidentens noter på tætteste hold.

Nu har resten af verden fået adgang til de 'hemmelige, håndskrevne noter,' og det er ikke blot gængse noter, som den amerikanske præsident havde stående på sit lille talepapir:

'Og her er mit svar: Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget for noget. Fortæl Zelenskij (Ukraines præsident Volodimir Zeleskij. red.), at han skal gøre, hvad der er det rette,' havde Donald Trump stående i sine noter, som han læste op fra onsdag ifølge The Guardian.

Billedet af Trumps noter, som alle taler om. Foto: Mark Wilson/Ritzau Scanpix

Donald Trumps tale blev afholdt i forbindelse med offentlig afhøring i sagen om Ukraine. Her har USA's ambassadør i EU, Gordon Sondland, vakt opsigt med flere oplysninger i sagen, som i sidste ende kan ende med en rigsretssag mod Trump.

Sondland har blandt andet været ude og antyde, at det var hans klare indtryk, at Donald Trump blokerede for militær hjælp fra Ukraine for at få den ukrainske regering til at indlede en større undersøgelse af forhold omkring demokraten Joe Biden.

Derfor måtte Donald Trump selv tage ordet foran Det Hvide Hus, og med sig havde den amerikanske præsident altså en blok med håndskrevne noter, som nu er blevet lækket til resten af verden.

Det var den anerkendte fotograf Mark Wilson fra Getty Images, der vågent havde fanget den amerikanske præsidents talepapir fra tætteste hold og zoomet helt ind på Trumps håndskrevne noter.

- Jeg bemærkede hurtigt, at blokken indeholdt store håndskrevne noter i versaler, og fokuserede mit kamera til at fange, hvad der var på siden, siger Mark Wilson ifølge mediet wired.com.

Den tidligere amerikanske præsident Barak Obama har også tidligere haft håndskrevne noter ved sin side i forbindelse med taler, så Donald Trump står ikke tilbage som et enestående eksempel.

På Instagram sammenligner Barak Obamas personlige fotograf såldes de to amerikanske præsidenters håndskrevne noter.

