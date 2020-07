Trump: - Vi misundes af hele verden

På trods af et rekordhøjt antal nye smittetilfælde i USA fastholder landets præsident, Donald Trump, at coronaudbruddet er ved at være under kontrol.

Det siger han søndag i et interview med Fox News, hvor han bestrider statistikker, der tegner et andet billede.

Trump forsvarer også sin egen udtalelse om, at der kun er gløder tilbage af coronabålet.

Få timer inden interviewet bliver sendt på amerikansk tv, viser tal fra delstaten Florida, at der i det seneste døgn er registreret over 12.000 nye smittetilfælde.

Det er femte dag i træk, at tallet ligger over 10.000 i Florida.

- Vi har gløder, og vi har også flammer. Florida er blevet mere flammeagtig, men det kommer under kontrol, siger Trump i interviewet.

Han tilføjer, at USA har testet en større del af befolkningen end noget andet land, og at det er derfor, at antallet af smittede er så højt - ikke fordi virussen rent faktisk breder sig i USA.

- Vi misundes af hele verden, hævder Trump.

Studievært Chris Wallace konfronterer Trump med statistikker, der viser, at USA er et af de lande i verden med den højeste dødelighed blandt coronapatienter.

- Jeg synes, at vi har en af de laveste dødelighedsprocenter i verden, svarer Trump og beder en medarbejder hente tal, som Det Hvide Hus selv har fremlagt, og hvor USA er sammenlignet med færre lande.

Chris Wallace fastholder Trump på spørgsmålet om, hvorfor han gentagne gange har sagt, at coronavirusset vil forsvinde af sig selv.

- Før eller siden får jeg ret. Det forsvinder, og så får jeg ret, svarer Trump.

Fox News-interviewet med Trump kommer vidt omkring, og præsidenten når også at lange gevaldigt ud efter sin sandsynlige modstander ved præsidentvalget i november, tidligere vicepræsident Joe Biden.

Ifølge Trump vil Biden blandt andet tredoble skatten for amerikanerne og stoppe den offentlige finansiering af politiet - noget, som Biden har afvist.

Præsidenten bestrider de talrige 'falske' meningsmålinger, der viser, at Biden har en stor føring over ham i flere stater.

Han gentager også sit synspunkt om, at 'brevstemmer vil føre til valgsvindel'. Det er en påstand, som der ifølge eksperter ikke er noget belæg for.

I interviewet afviser Trump også at give et klart svar på, om han vil acceptere valgresultatet i november, hvis han taber valget.

- Jeg er ikke en god taber. Jeg kan ikke lide at tabe, siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt det betyder, at han ikke vil godtage valgresultatet, svarer han:

- Nej. Jeg må se det.

Chris Wallace presser derpå igen Trump for et svar på, om han vil acceptere resultatet på valgaftenen 3. november.

- Nej, jeg vil ikke bare sige ja. Jeg vil ikke sige nej, og det gjorde jeg heller ikke sidst, lyder svaret fra Trump.