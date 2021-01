Trump: Vi vil aldrig give op og aldrig erkende nederlag

På dagen, hvor Kongressen formelt skal udpege en vinder af præsidentvalget i USA, nægter USA's præsident, Donald Trump, fortsat at erkende sit nederlag.

- Vi vil aldrig give op. Vi vil aldrig erkende nederlag.

- Vi vil stoppe tyveriet, siger Donald Trump i forbindelse med en demonstration i Washington nær Det Hvide Hus onsdag, hvor tusindvis af hans tilhængere er samlet.

Demokraternes Joe Biden vandt valget med 306 valgmænd mod 232 til Trump. Det kræver 270 at blive præsident.

Klokken 19 dansk tid begynder Kongressen formelt at optælle valgmandskollegiets stemmer. Valgmandskollegiet er den gruppe, som officielt vælger USA's præsident.

Det er som regel en udramatisk proces. Men denne gang tiltrækker den sig mere opmærksomhed end normalt, fordi Trump fortsat nægter at erkende nederlaget.

Vicepræsident Mike Pence skal officielt godkende valgresultatet ved optællingen i Kongressen. Men Trump opfordrer ham til at lade være.

- Hvis Mike Pence gør det rette, så vinder vi valget.

- Mike Pence er nødt til at gøre det for os, og hvis han ikke gør, så vil det være en sørgelig dag for vores land, siger Trump.

Mike Pence har den formelle pligt til at udråbe USA's kommende præsident og vicepræsident efter optællingen i Kongressen.

Selv hvis han er enig med Trump, kan han ikke på nogen måde ændre på, at Biden og Kamala Harris bliver udnævnt som henholdsvis USA's kommende præsident og vicepræsident. Det skriver nyhedsbureauet AP.

AP påpeger videre, at det ifølge kilder tæt på Pence heller ikke er forventet, at han vil følge Trumps opfordring.

I talen går Trump også til angreb på medierne og siger, at han vil fremlægge bevis på, at der er foregået valgsvindel.

Ved en ceremoni 20. januar overtager Joe Biden officielt posten som præsident i USA.