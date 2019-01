Trump-video går sejrsgang: Så utroligt meget er han 'førende ekspert' i

Vil du vide noget om skatter? Spørg Donald Trump.

Mangler du viden om amerikansk historie? Spørg Trump.

Banker? Trump ved besked.

Faktisk er den amerikanske præsident ekspert i mere eller mindre hvert eneste område, han kaster sig over. Hvis han altså selv skal sige det.

I en ny video, der er gået viralt på sociale medier, har amerikanske NowThis sammensat skråsikre postulater fra den 71-årige præsident om hans ekspertise på alt fra bygningsarbejde, kampagneøkonomi, droner, teknologi, amerikansk historie, infrastruktur, 'systemet', Islamisk Stat, Facebook, genanvendelig energi, meningsmålinger, domstole, stålarbejdere, golf, atomvåben, gæld og til politikere.

Trump is the #1 expert on…

- Taxes

- Construction

- Campaign finance

- Drones

- Technology

- U.S. History

- Infrastructure

- ISIS

- Facebook

- Renewables

- Polls

- Courts

- Steel workers

- Golf

- Banks

- Nuclear arms

- The system

- Debt

- Politicians



…according to Donald Trump pic.twitter.com/gExCCRD5Hb — NowThis (@nowthisnews) January 5, 2019

På i alt 34 forskellige emner har præsidenten udråbt sig som den fremmeste ekspert i løbet af sine to år i Det Hvide Hus samt valgkampen i 2016.

Glad for sig selv

Donald Trumps adfærd har gentagne gange været genstand for debat hos psykologer og psykiatere. Og trods det faktum, at det er umuligt at diagnosticere fra distancen, er mange fagpersoner enige om, at Trumps adfærd har narcissistiske træk.

I bogen 'The Dangerous Case of Donald Trump' kommer 27 psykologer og psykiatere eksempelvis med deres bud på den amerikanske præsidents mentale tilstand. Heraf mener flere, at præsidenten er psykologisk ude af stand til at lede en regering.

Flere er desuden enige om, at Trump besidder en 'narcissistisk personlighedsforstyrrelse' baseret på bl.a. hans selv-ros på sociale medier og ved politiske møder.

Psykologen Philip Zimbardo fra Stanford University har blandt andet bidraget til bogen. Heri skriver han:

- Trump er ude af balance, han er en særlig personlighedstype: en utøjlet eller ekstrem person fokuseret på sin egen tilfredsstillelse eller lykke og en narcissist.

Psykologerne gør i bogen opmærksom på, at de udelukkende fokuserer på Donald Trumps offentlige adfærd, og at de mener, at deres bud på den mentale tilstand hos den frie verdens leder er nødvendig, selvom den bryder med den såkaldte Goldwater-regel, der stempler det som uetisk, når psykologer og psykiatere giver professionelle vurderinger om offentlige personer, de ikke har mødt.

- Trump udviser den mest destruktive og farlige samling af psykiatriske symptomer for en leder. Det værste er, at hvis vi som professionelle havde fortalt befolkningen sandheden i tide, kunne det måske være undgået. Men vi fulgte jo alle Goldwater-reglen, har psykoterapeuten John Gartner, som underviser på Johns Hopkins University, udtalt til Newsweek.

Se også: Demokraterne trodser Trump i budgetstrid

Se også: Trump håner general: Kendt for en 'stor, dum kæft'