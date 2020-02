Trump vil afsætte millioner til konsulat i Grønland

Det fremgår af et regeringsforslag, Kongressen er blevet orienteret om

Donald Trump vil afsætte 587.000 dollars, svarende til fire millioner kroner, til at etablere et amerikansk konsulat i Grønland.

Det fremgår af et regeringsforslag, som Kongressen tidligere er blevet orienteret om. Det skriver det amerikanske medie Politico.

Konsulatet vil være det første permanente amerikanske konsulat i Grønland.

Med de midler vil det kunne 'etablere en permanent, diplomatisk tilstedeværelse i Grønland', som det blandt andet lyder i forslaget.

Sidste år aflyste den amerikanske præsident sit besøg til København, efter statsminister Mette Frederiksen afviste et potentielt salg af Grønland.

Trump havde ellers store planer om et køb af øen, som han ikke helt har glemt.

Tilbage i 1940 åbnede et amerikansk konsulat i Grønland efter Nazitysklands besættelse af Danmark. Et konsulat, som dog lukkede igen i 1953.

I december sidste år kunne Udenrigsministeriet oplyse, at det havde accepteret USA's planer om at åbne et konsulat i Nuuk.

