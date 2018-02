Trump vil give lærere våben

Den amerikanske præsident Donald Trump holdt onsdag møde i Det Hvide Hus med forældre, lærere og elever fra Majory Stoneman Douglas High School. Skolen blev 14. februar udsat for et masseskyderi udført at Nikolas Cruz, hvor 17 personer mistede livet.

Formålet med mødet var, at forældre, lærere og elever skulle diskutere med præsidenten, hvordan man kan sikre, at der ikke sker masseskyderier på skoler i fremtiden.

Donald Trump fortalte på mødet, at han overvejer at bevæbne nøje udvalgte lærere og trænere på de amerikanske high schools, så de kan forsvare eleverne ved masseskyderier.

- Det vil kun være dem, der kan håndtere et skydevåben, og de vil bære våbnene skjulte på sig. De vil få særlige kurser, fortalte Donald Trump til forsamlingen.

Han kunne have stoppet det

Et af ofrene for masseskyderiet på Majory Stoneman Douglas High School var fodboldtræneren Aaron Feis. Han brugte sin krop til at beskytte eleverne på skolen fra Nikolas Cruz' våben.

- Hvis han havde haft et våben, så ville han have haft muligheden for at skyde gerningsmanden, og det ville være enden på det hele, forklarede præsidenten til forsamlingen.

Præsident Trump forklarede, at det tager politi og ambulancer for lang tid at rykke ud til masseskyderier, og at det var en af årsagerne til hans forslag. Ifølge Donald Trump så varer et masseskyderi i gennemsnit tre minutter, mens det tager udrykningen omkring otte minutter at komme frem. Derfor vil han bevæbne lærerne, så de kan stoppe gerningsmanden langt hurtigere og derved undgå dødsfald.

I USA er skoler våbenfri zoner, men med præsidentens forslag vil man ophæve den regel. Donald Trump mener, at det er for fristende for potentielle gerningsmænd, at der findes våbenfrie zoner.

Det er senere kommet frem, at der var en bevæbnet sikkerhedsvagt på Majory Stoneman Douglas High School under masseskyderiet. Vagten havde ikke mulighed for at skyde gerningsmanden, Nikolas Cruz, inden det hele var overstået.

