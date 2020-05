Trump vil gribe ind mod sociale medier efter Twitter-strid

USA's præsident, Donald Trump, vil torsdag underskrive et præsidentielt dekret om virksomheder, der driver sociale medier, efter at han har truet med at lukke flere platforme.

Det oplyser talskvinde for Det Hvide Hus Kayleigh McEnany onsdag lokal tid.

Det står ikke umiddelbart klart, hvad dekretet kommer til at indeholde.

Udmeldingen kommer, efter at det sociale medie Twitter for første gang satte et faktatjek-mærkat på et Trump-tweet, der blev stemplet som vildledende.

Det fik Trump til at reagere kraftigt på Twitter.

- Republikanere føler, at sociale medieplatforme totalt undertrykker konservative stemmer, skrev han i et opslag.

- Vi vil regulere dem kraftigt eller lukke dem ned, før vi vil lade dette ske, skrev han videre uden at uddybe.

Det står ikke umiddelbart klart, om Trump har bemyndigelse til at lukke virksomhederne.

Twitter afviser at kommentere Trumps mulige planer. Det samme gør Google.

Ifølge interesseorganisation Den Amerikanske Borgerrettighedsunion vil den amerikanske forfatning begrænse Trump i forhold til at regulere sociale medier.

Trumps trusler mod platforme som Twitter og Facebook de seneste dage er de stærkeste og mest vedholdende hidtil.

Imens er konservatives kritik af tech-industrien taget til. Aktier hos begge selskaber faldt onsdag.

Trumps opslag, som Twitter har markeret som vildledende, påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel.

Under opslaget har Twitter sat et udråbstegn og en blå tekst. Her opfordres brugere til at få 'fakta om brevstemmer'.

Den henviser til en ny tekst, hvor der står, at præsidenten 'fejlagtigt påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel'. Ifølge eksperter er de kun sjældent forbundet med valgsvindel.

Trump har lavet et lignende opslag på Facebook.

Det har Facebook ikke reageret på, da selskabet har andre retningslinjer end Twitter, siger direktør Mark Zuckerberg.

Han stiller sig dog generelt kritisk over for eventuelle dekreter fra præsidenten.

- Jeg bliver nødt til at forstå præcist, hvad de har tænkt sig at gøre. Men generelt synes jeg ikke ligefrem, at det er den rigtige reaktion, hvis en regering vælger at censurere en platform, fordi den selv er bekymret over censur, siger han i et interview med Fox News.