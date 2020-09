Trump vil hurtigt have afløser for Ruth Bader Ginsburg

USA's præsident, Donald Trump, opfordrer Republikanerne til straks at vælge en afløser for netop afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg.

- Vi blev sat i denne magtfulde og vigtige position for at tage beslutninger for de mennesker, der stolt valgte os, hvoraf den vigtigste længe har været regnet for at være udvælgelsen af højesteretsdommere, skriver Trump på Twitter.

- Det er den forpligtelse, vi har, uden forsinkelse!

Der tegner sig et politisk slagsmål forude om højesterettens fremtid. Og Trump, der stiller op til genvalg 3. november, ønsker at vinde det slagsmål og indsætte sin tredje af de ni dommere, højesteretten består af.

Meningsmålinger peger på nuværende tidspunkt i retning af en valgsejr til hans demokratiske udfordrer, Joe Biden, ved valget om lidt over seks uger.

Hvis Trump får mulighed for at udpege sin tredje højesteretsdommer i løbet af sin embedsperiode, kan det dreje USA's højeste domstol yderligere mod højre.

Ruth Bader Ginsburg var kendt som en del af den amerikanske højesterets venstrefløj. Hun hyldes af mange som et ikon og en vigtig forkæmper for blandt andet ligestilling og kvinders rettigheder.

USA's højesteret består af ni dommere. I den aktuelle sammensætning er fire af dem - inklusive Ruth Bader Ginsburg - indsat under demokratiske præsidenter, mens fem er udnævnt under republikanske præsidenter.

Trump har i 2017 og 2018 udnævnt to dommere, der betragtes som konservative. Det er Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

Det er Senatet, der skal godkende den kandidat, præsidenten nominerer som Ruth Bader Ginsburgs afløser. I Senatet har Republikanerne et flertal på 53 af de 100 pladser.

Enkelte republikanske senatorer har enten afvist at godkende en ny højesteretsdommer så tæt på valget eller stillet sig tvivlende over for det.

Den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, går - som Trump - efter hurtigt at finde en afløser for Ginsburg. Måske allerede inden valget eller i perioden lige efter.

De nyvalgte medlemmer af Senatet vil først blive taget i ed i starten af januar.