Trump vil indsætte militær mod voldelige demonstranter

USA's præsident, Donald Trump, fordømmer de voldelige protester, der finder sted flere steder i landet efter den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt.

Det siger præsidenten på sit første pressemøde om sagen natten til tirsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters,

Indtil nu har Trump kun kommenteret de massive protester på Twitter.

Han siger på pressemødet, at han vil mobilisere alle tilgængelige ressourcer, herunder civile og militæret, til at stoppe protesterne.

- Jeg har kraftig anbefalet guvernørerne at indsætte Nationalgarden i et tilstrækkeligt antal, så vi dominerer gaderne. Borgmestre og guvernører skal etablere en overvældende tilstedeværelse, indtil volden er stoppet, siger Trump.

Trump siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at han vil indsætte 'tusindvis af tungt bevæbnede soldater i Washington'.

- Mens vi taler, sender jeg tusinder og tusinder af svært bevæbnede soldater, militært personale og retshåndhævende myndigheder for at stoppe oprør, plyndring, hærværk, overfald og ulykkelige ødelæggelser, siger Trump.

Ifølge præsidenten er ejendomme og monumenter i Washington D.C. blevet vandaliseret under voldelige protester mandag.

Efter sit pressemøde går Trump til fods fra Det Hvide Hus til den beskadigede kirke St. John's.

Foran Det Hvide Hus skyder demonstranter med tåregas mod præsidentens bolig.

Politi har fjernet demonstranter ved kirken ved brug af tåregaskanoner, for at Trump kan lade sig fotografere foran den, skriver avisen The Guardian.

Den seneste uge har der været store protester i USA over den ubevæbnede sorte mand George Floyds død.

Han døde mandag i sidste uge, efter at han blev anholdt af en hvid betjent på brutal vis i Minneapolis, Minnesota. Ifølge en uafhængig obduktion døde Floyd af kvælning og tryk mod ryggen.

Det har fået store menneskemængder på gaderne i utallige byer for at demonstrere imod racisme og politivold i USA.