Trump vil lade guvernører skræddersy deres egen genåbning

USA's præsident, Donald Trump, har foreslået over for landets guvernører, at den amerikanske økonomi bliver genåbnet gradvist.

Hastigheden af genåbningen skal afhænge af, hvor stor succes de enkelte delstater har med at hindre spredningen af coronavirus samt tilgængeligheden af test.

Det fortæller Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid, hvor han præsenterer retningslinjerne for en genåbning af USA's økonomi.

Her siger Trump blandt andet, at han har givet delstatsguvernørerne bemyndigelse til at skræddersy deres egen genåbningsproces.

Hvis de føler, at de har brug for fortsat at holde deres delstat lukket, vil præsidenten tillade dette, siger han.

Ifølge Trump bør delstaterne gradvist lade amerikanerne vende tilbage til deres job, sådan som omstændighederne nu tillader det.

- Vi åbner ikke det hele på én gang, men et meget omhyggeligt skridt ad gangen, siger han.

Han påpeger samtidig, at nogle delstater vil kunne genåbne før andre.

- Når vi har passeret smittetoppen, kan vi begynde vores liv igen, siger Trump.

De nye retningslinjer for genåbningen af USA har fået navnet 'Opening Up America Again'.

- USA ønsker at være åbent. Et lukket USA er ikke en langvarig løsning, siger præsidenten.

Delstaterne skal opfylde nogle bestemte kriterier, før de gradvist må genåbne. Eksempelvis skal de ifølge retningslinjerne kunne bevise, at de har haft en nedadgående smittekurve i løbet af de seneste 14 dage.

Samtidig skal de have et solidt testsystem på plads især for sundhedsarbejdere.

Kort tid før pressemødet gik i gang lige efter midnat til fredag dansk tid, rapporterede blandt andet CNN og CBS, at genåbningen af USA ifølge Trump skal ske i tre faser.

I første fase anbefales sårbare grupper at holde sig hjemme. Andre kan vende tilbage til deres job, men hvis de kan arbejde hjemmefra, bør de gøre dette og derudover ikke rejse nogen steder hen, medmindre at det er strengt nødvendigt.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Det bliver yderligere anbefalet, at skolerne fortsat holder lukket, mens restauranter og fitnesscentre kan genåbne, hvis der bliver taget hensyn til fysisk afstand.

Hvis smittetallene fortsat er faldende i løbet af de næste to uger, kan delstaterne gå ind i næste fase.

I denne fase kan skolerne åbne igen, rejser kan genoptages, operationer kan gennemføres, ligesom at der kan holdes større arrangementer. Dog skal der fortsat holdes afstand mellem folk.

I denne fase bliver det også muligt at aflægge besøg på ældrecentre og plejehjem.

I fase tre kan delstaterne vende tilbage til det, som lederen af præsident Donald Trumps krisehold, læge Deborah Birx, kalder for 'den nye normal'.

Som et eksempel peger hun på, at amerikanerne aldrig kan vende tilbage til ikke at vaske hænder.