Trump vil lægge ny told på kinesiske varer

USA vil lægge en ny told på ti procent på kinesiske varer for 300 milliarder dollar fra den 1. september. Det skriver præsident Donald Trump på Twitter.

- Handelssamtalerne fortsætter, og under samtalerne vil USA starte, fra den 1. september, med at putte en mindre yderligere told på ti procent på de resterende varer og produkter for 300 milliarder dollar, som kommer fra Kina ind i vort land, skriver Trump på Twitter torsdag aften dansk tid.

Samtidig skriver præsidenten, at USA "ser frem til at fortsætte vores positive dialog med Kina om en omfattende handelsaftale".

Han tilføjer, at han "føler, at fremtiden mellem vores to lande vil være meget lys!".

Trump beskylder Kina for ikke at have levet op til sine løfter på flere områder.

Blandt andet er kineserne ifølge Trump ikke begyndt at købe flere amerikanske landbrugsprodukter.

Han retter også en personlig kritik mod den kinesiske præsident, Xi Jinping, som ifølge Trump ikke har gjort nok for at stoppe salget af stoffet fentanyl, som årligt er skyld i mange amerikaneres død.

Fentanyl er et syntetisk opioid, som de amerikanske myndigheder har beskrevet som 50 gange stærkere end heroin. Trump har blæst til kamp mod det, han betegner som en opioid-epidemi i USA.

Truslen om yderligere ti procent told på varer for 300 milliarder dollar kommer oven i en told på 25 procent, der i forvejen er lagt på andre kinesiske varer for en samlet værdi af 250 milliarder dollar.

Meldingen fra den amerikanske præsident kommer, efter at repræsentanter for Kina og USA ikke kunne fortælle om de store fremskridt i forhandlingerne i Shanghai i denne uge.

Begge sider har dog beskrevet møderne i Shanghai som "konstruktive".

Flere møder mellem forhandlerne er planlagt til at finde sted i september.

Trumps tweet har torsdag aften dansk tid fået de amerikanske aktier til at falde markant.