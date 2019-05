Trump vil lukke munden på Mueller: 'Ingen nye chancer'

Siden maj 2017 har den særlige anklager Robert Mueller undersøgt, om der var russisk indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

Han har også undersøgt om den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, i så fald skulle have noget med den indblanding at gøre.

Torsdag er den 448 sider lange rapport blevet offentliggjort.

Herunder kan du læse om baggrunden for den omfattende undersøgelse.

2016:

* I slutningen af juli begynder det amerikanske forbundspoliti (FBI) at undersøge mulig russisk indblanding i præsidentvalgkampen i USA.

* Det sker, efter at WikiLeaks offentliggør 20.000 hackede e-mails fra Det Demokratiske Partis Nationale Komité (DNC).

* I november vinder Donald Trump præsidentvalget over Hillary Clinton.

2017:

* I januar hævder den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, gav ordre til at sabotere Hillary Clintons chancer for at blive præsident via hacking og manipulation på sociale medier.

* Repræsentanternes Hus beslutter i samme måned at undersøge påstande om mulig kontakt mellem Rusland og Donald Trump samt Trumps medarbejdere forud for præsidentvalget i USA.

* I maj bliver den tidligere FBI-chef Robert Mueller udpeget til særlig anklager og leder af Rusland-undersøgelsen.

2019:

* Den 22. marts bliver Rusland-undersøgelsen formelt afsluttet efter 22 måneder. Robert Mueller afleverer rapporten til justitsminister William Barr.

* Justitsminister William Barr sender den 24. marts et kortfattet brev med nogle af konklusionerne i undersøgelsen til politikere i Kongressen. Muellers rapport konstaterer, at der var russisk indblanding i valgkampen, men det er ikke konkluderet, om Trump og hans kampagne har begået en forbrydelse.

* En redigeret udgave af den fulde rapport bliver offentliggjort 18. april.

Kilder: AFP, Reuters.