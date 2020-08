Trump vil tage sagen i egen hånd efter forhandlingskollaps

Hvis ikke demokrater og republikanere kan enes om en ny hjælpepakke, vil USA's præsident, Donald Trump, tage sagen i egen hånd.

Det fortæller præsidenten på et pressemøde fredag lokal tid, hvor der har været meldinger om et sammenbrud i forhandlingerne i Kongressen.

- Hvis Demokraterne fortsat holder den afgørende krisehjælp som gidsel, vil jeg bruge min autoritet som præsident til at give amerikanerne den støtte, de har brug for, siger Donald Trump.

Coronapandemien har ramt USA særligt hårdt med over 160.000 døde og en stigende arbejdsløshed, som på måneder har ramt langt over ti millioner.

For at få gang i økonomien og lette udgiftspresset for amerikanere vil præsidenten suspendere den såkaldte 'payroll tax' for alle indtil udgangen af 2020, fortæller han.

For de fleste lønmodtagere ligger den skat ifølge CNN på omkring 7,65 procent af lønindkomsten og går til føderale udgifter.

Trump vil også forlænge en ordning med udvidet arbejdsløshedsunderstøttelse under coronakrisen.

Selv om hjælpen er tiltrængt, har Demokraterne og Republikanerne haft ualmindeligt svært ved at enes om en ny hjælpepakke. Fredag gik det i totalt hårdknude.

- Præsidenten vil gerne have, at vi når frem til en aftale, men desværre gjorde vi ingen fremskridt i dag, sagde finansminister Steven Mnuchin efter et 90 minutter langt med møde med topforhandlere fra begge sider.

Mange republikanere er bekymrede for en stigende gæld, da der under coronakrisen allerede er vedtaget hjælpepakker for 3000 milliarder dollar svarende til godt og vel 18.800 milliarder kroner.

Trumps parti spillede i forhandlingerne ud med en ny pakke på 1000 milliarder dollar, men det er ifølge Demokraterne langtfra tilstrækkeligt i forhold til at gøre noget ved krisen.

- Det var et skuffende møde, sagde Senatets demokratiske mindretalsleder, Chuck Schumer, fredag.

De seneste uger er en udvidet arbejdsløshedsunderstøttelse på 600 dollar om ugen udløbet for de mange mennesker, der har mistet deres job under pandemien.

Også et stop for opsigelser af de amerikanere, som ikke kan betale deres husleje, er udløbet.

Forfatningen giver ikke umiddelbart præsidenten beføjelser til at styre de føderale udgifter. Derfor ligner det ikke, at Trump har den juridiske magt til at beslutte, hvordan penge skal bruges under coronakrisen.

Således kan det ende i en langstrakt strid i retten, hvis præsidenten vælger at gå videre med sit forehavende.

Trump fortæller, at han vil underskrive et føderalt dekret for at yde krisehjælp i slutningen af ugen. Han uddyber ikke, om han mener denne eller næste uge.