Trump vil trække knap 9500 soldater ud af Tyskland

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil trække 9500 amerikanske soldater ud af Tyskland.

Det siger præsidenten på et pressemøde mandag.

Trump bekræfter dermed en højtstående, unavngiven embedsmands tidligere udmelding om at bringe antallet af soldater i Tyskland ned fra 34.500 til 25.000.

Ifølge Trump bruger Tyskland ikke tilstrækkeligt med ressourcer på forsvaret i forhold til, hvad der er krævet af forsvarsalliancen Nato. Han siger, at indtil Tyskland gør det, vil USA fjerne sine tropper.

Tyskland er blevet informeret om den amerikanske plan om at reducere antallet af soldater, oplyser den tyske ambassadør i USA.

Beslutningen vil sandsynligvis føre til bekymring flere steder i Europa vedrørende USA's involvering og interesse i kontinentet. Ligesom den formentlig vil vække undren hos Trumps medrepublikanere i Kongressen.

Den unavngivne embedsmand sagde for knap to uger siden, at beslutningen er et resultat af måneders arbejde af den amerikanske forsvarschef, Mark Milley, og har intet at gøre med spændinger mellem forbundskansler Angela Merkel og Trump.

Merkel har med et afbud nemlig været en hindring for Trumps planer om at være vært for et G7-topmøde denne måned.

En anden højtstående embedsmand sagde, at de 9500 soldater sendes til andre steder: Nogle til Polen, nogle til andre allierede lande og nogle til USA. Dette er dog ikke bekræftet af Donald Trump.

Trump har tidligere presset på for øgede forsvarsudgifter i Tyskland. Han har også beskyldt den tyske regering for at være en russisk 'fange' på grund af Tysklands afhængighed af russisk gas.

Omkring 17.000 civile ansatte støtter de amerikanske soldater i Tyskland. Det antages, at USA har atombomber i Tyskland.