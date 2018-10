Trump vil trække USA ud af internationalt postsamarbejde

Det Hvide Hus har onsdag oplyst, at USA agter at trække sig ud af Verdenspostforeningen, UPU, der står for at koordinere post på tværs af landegrænser.

Formelt betyder det, at USA forlader en traktat, som sikrer lavere gebyrer for udenlandske post-tjenester for levering til modtagere i USA. Med det følger et exit fra UPU.

Ifølge Det Hvide Hus har UPU og traktaten sikret, at udenlandske posttjenester har udnyttet den billige levering til at udkonkurrere amerikanske selskaber.

Som et eksempel på, hvad USA opfatter som urimelig konkurrencevilkår, fremhæver Det Hvide Hus, at UPU's aftaler betyder, at små pakker fra Kina er 40 til 70 procent billigere, end hvis de skulle sendes internt i USA.

- Det her uretfærdige system går ud over mennesker i det her land, siger en unavngiven embedsmand i Det Hvide Hus til journalister i en briefing.

Et eksempel på en amerikansk virksomhed, der vil nyde godt af USA's farvel til UPU er Amazon, der leverer varer og produkter i hele verden.

Forbrugere i USA kan derimod frygte en prisstigning på levering af udenlandske varer bestilt på internet.

Pressesekretær i Det Hvide Hus, Sarah Sanders, vil ikke udelukke, at USA ombestemmer sig og bliver i UPU.

- Hvis forhandlingerne (om ændringer i UPU, red.) lykkes, er USA's regering klar til at annullere vores udmeldelse og blive i UPU, siger hun i en udtalelse

Processen med at forlade UPU tager et år.