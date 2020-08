Trump vil tvinge FN til at genindføre alle sanktioner mod Iran

USA's præsident, Donald Trump, vil i næste uge udløse en klausul i atomaftalen med Iran, der genindfører alle de sanktioner, som FN havde mod landet, inden aftalen blev indgået mellem Iran og verdens stormagter i 2015.

Det siger han lørdag på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- I kommer til at se det i næste uge, siger Trump til de fremmødte journalister.

Præsidentens udmelding kommer, dagen efter at FN's Sikkerhedsråd stemte nej til et amerikansk forslag om at forlænge et forbud mod at sælge våben til Iran på ubestemt tid.

Forbuddet står til at udløbe i oktober under den nuværende atomaftale.

Ifølge nyhedsbureauet AFP ønskede USA at forlænget forbuddet på ubestemt tid.

Men det ville landets europæiske allierede ikke støtte, fordi de ønsker at bevare atomaftalen med Iran.

Iran har tidligere sagt, at en forlængelse af forbuddet ville betyde enden på aftalen.

På grund af beslutningen vil USA nu på egen hånd tvinge FN til at genindføre alle sanktioner mod Iran ved at udløse den særlige klausul.

Flere diplomater siger, at USA står over for en hård og rodet kamp om at gøre det, fordi Donald Trump formelt trak USA ud af atomaftalen i 2018.

USA argumenterer for, at landet har ret til at udløse klausulen og genindføre sanktioner mod Iran, fordi USA står nedfældet som deltager på det oprindelige aftalepapir.

Det er landets europæiske allierede i FN's Sikkerhedsråd til gengæld skeptiske omkring.

De advarer ifølge AFP om, at det vil underminere Sikkerhedsrådets legitimitet, hvis USA gør alvor af trækket.

Ifølge AFP vurderer flere eksperter, at situationen kan sende Sikkerhedsrådet ud i en af sine værste diplomatiske kriser nogensinde.

I afstemningen fredag fik USA kun støtte fra Den Dominikanske Republik.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har i kølvandet på afstemningen bedt Kina, Frankrig, Rusland, Storbritannien og USA om at mødes til en videokonference.

Mødet skal sikre, at spændingerne i Mellemøsten ikke eskalerer yderligere.

Trump siger på lørdagens pressemøde, at han ikke planlægger at deltage ved mødet.

- Jeg tror, det kan vente til efter valget, siger Trump ifølge Reuters.